Yabancıya 110 milyarlık taşınmaz satışı

Geçen yıl ülke genelinde 8 milyon 338 bin metrekare büyüklüğünde toplam 75 bin taşınmaz satışı gerçekleşti. Satıştan 109 milyar 115 milyon lira gelir elde edildi. Her 5 satıştan birini Ruslar aldı.

Veli TOPRAK

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2022’de yabancıların aldığı konut, arsa, işyeri, tarla başta olmak üzere taşınmaz sayılarını açıkladı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın yabancılara 2022 yılı içinde yapılan taşınmaz satışına ilişkin soru önergesini yanıtlayan Kurum, 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında yabancılara toplam yüzölçümü 8 milyon 338 bin 976 m2 olan 4 bin 311 arsa, arazi, tarla, bağ, bahçe; 70 bin 874 de konut ve iş yeri olmak üzere toplam 75 bin 185 taşınmaz satıldığını bildirdi.

Türkiye genelinde 8 milyon 338 bin metrekare büyüklüğünde toplam 75 bin taşınmaz satışı gerçekleşmiş oldu.

Satıştan 109 milyar 115 milyon lira gelir elde edildi.

Her 5 satıştan birini Ruslar aldı.

159 ÜLKE VATANDAŞI SATIN ALDI

Yabancılara satılan arsa, arazi, tarla, bağ ve bahçenin hisse satış bedeli 8 milyar 471 milyon 692 bin TL olarak gerçekleşti.

Satılan konut ve işyerinin hisse satış bedeli ise 100 milyar 643 milyon 723 bin TL. Böylece yabancılara 2022 yılında satılan taşınmazların toplam bedeli 109 milyar 115 milyon 416 bin TL oldu.

Yalova'da 1,5 milyar TL'lik, Düzce'de 163 milyon TL'lik, Bolu'da 62 milyon TL'lik, Isparta'da 27,5 milyon TL'lik, Rize'de 6,5 milyon TL'lik, Van'da 13,5 milyon TL'lik, Diyarbakır'da 4,5 milyon TL'lik taşınmaz 2022'de yabancılara satıldı.

Yabancıların yoğun talepte bulunduğu Yalova'dan 74 ülke vatandaşı taşınmaz satın aldı.

BM tarafından tanınan 208 ülke bulunurken, 159 ülke vatandaşı Türkiye'den taşınmaz satın aldı.

5 TAŞINMAZDAN 1'İNİ RUSLAR ALDI

Türkiye'den en çok taşınmaz satın alan ülke Rusya Federasyonu. Toplam 75 bin 185 taşınmazın 17 bin 143'ü Ruslara satıldı. Bu da ülkede satılan her taşınmazın 5'te 1'inin Ruslara satıldığı anlamına geliyor.

Rusya'dan sonra en çok taşınmaz satın alan ülke İran. İranlılar 9 bin 23 taşınmaz satın aldı. İran'ı 6 bin 409 ile Irak vatandaşları takip ediyor.

Daha sonra en çok taşınmaz alan ülkeler sırasıyla Almanya (3.211), Ukrayna (2.593), Kazakistan (2.557), Afganistan (2.271), Kuveyt (1.889), ABD (1.609), Azerbaycan (1.515), İngiltere (1.499).

ADINI BİLE BİLMEDİĞİMİZ ÜLKELER…

Türkiye'den taşınmaz satın alan Afrika Kıtası ülkeleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, Kenya, Tanzanya, Ekvator, Komor Adaları, Uganda, Zimbabwe, Fildişi Sahili, Nijer, Senegal, Madagaskar, Seyşeller ve Zambiya gibi ülkeler yer alırken; ABD, Kanada, Brezilya, Şili, Meksika, Arjantin, Kolombiya, Venezuela, Bahamalar, Uruguay, Bermuda, Guyana, Bolivya, Kosta Rika, Haiti ve Panama da Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında yer alıp Türkiye'den taşınmaz satın alan bazı ülkeler. Avustralya Kıtası'nda yer alıp taşınmaz satın alan ülkeler ise Avustralya, Yeni Zelanda, Endonezya, Fiji ve Vanuatu.

18 BİN NÜFUSLU ÜLKEYE SATIŞ

Dünyanın neredeyse her yerinden gelip ülkemizden taşınmaz satın alan ülke vatandaşları var ki bunların arasında çoğu kişinin adını ilk kez duyduğu, dünya haritasında yerini bile gösteremeyeceği ülkeler de bulunuyor.

Bu ülkeler; Aruba, Saint Kitts ve Nevis, Vanuatu, Antigua ve Barbuda, Trinidad ve Tobago…

Bu ülkeler arasında en dikkat çekici olan ise 18 bin nüfusa sahip ve 340 adadan meydana gelen Palau Cumhuriyeti'nden bir kişi ile 15 yaşını geçen nüfusun sadece yarısının okuma yazma bildiği ve nüfusu sadece 15 bin olan Wallis ve Futuna Adalarından gelen bir kişinin gelip ülkemizden taşınmaz satın alması.

YABANCIYA SATIŞ EMLAK PİYASASINI ALT ÜST ETTİ

Kurum'un yanıtını değerlendiren CHP'li Sevda Erdan Kılıç, “Bakanın bu cevabı, başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere milletvekili arkadaşlarımızla birlikte bizim uzun süredir söylediğimiz ‘Türkiye topraklarının parsel parsel yabancılara satıldığı' gerçeğini rakamları ile ortaya koymuştur. Üstelik bu satış öyle bir noktaya gelmiş ki neredeyse dünyada ülkemizden arsa, tarla, ev, iş yeri almayan ülke kalmamış!” dedi.

Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir metrekare bile toprak satmamış Mustafa Kemal Atatürk döneminden, topraklarını pervasızca satan bir döneme geldiğimizi görmek bizi derinden üzüyor. Yedi düvele karşı kazandığımız topraklar, şimdi yedi düvele peşkeş çekiliyor. Bundan en büyük zararı da yurttaşlarımız görüyor.

Bu satışlar ve 400 bin dolara verilen vatandaşlıklar, ülkemizdeki emlak piyasasını da alt üst etti. Belli bir gelire sahip yurttaşlarımız ne ev ne arsa alabiliyor ne de geliri ile sağlam bir binada oturacak kirayı karşılayabiliyor.”

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