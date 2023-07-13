Yapımı yılan hikayesine dönen gökdelen tehlike saçıyor

İstanbul Maslak’ta bulunan ve uzun süre inşası yarım kaldıktan sonra geçtiğimiz yıl yeniden inşaat çalışmalarına başlanan Rams Tower isimli gökdelen tehlike saçıyor.

Hakan KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Maslak’ta Hattat Grubu’nun 2003 yılında “İstanbul'un Eyfel Kulesi'ni yapıyoruz” sloganı ile tanıtımını yaptığı ancak imara aykırılıkları nedeniyle mahkeme kararları ile inşaatı durdurulan Rams Tower isimli gökdelenin yapımına geçtiğimiz yıl yeniden başlamıştı.

Çalışmalarının sürdüğü gökdelen inşaatında yeterli güvenli önlemi alınmadığı için tehlike saçıyor.

Devasa boyuttaki yapıdaki inşaat çalışmaları, bölgedeki vatandaşları tedirgin ediyor. Vatandaşlar inşaat çevresinden korkarak geçiyor.

İNŞAATTAN METAL PLAKA DÜŞTÜ, SANİYELERLE KURTULDU

11 Temmuz'da yaşanan olayda, inşaattan rüzgarın da etkisiyle metal plaka yola düştü.

O sırada cep telefonuyla konuşan bir kişi metal plakanın üzerine düşmesinden saniyelerle kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“ÇOK BÜYÜK ENDİŞE YAŞIYORUZ”

Görüntüleri SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı'na ulaştıran bir vatandaş, “Düşen plaka benim çalıştığım binanın üzerinden geçip yola düşüyor. Bu olay daha önce de yine aynı şekilde metal plaka yine fırtınalı bir havada otoparkın üzerine düşmüştü. Yaklaşık 2 ay önce de inşaatta çalışan vincin bir parçası kırılıp bizim çalıştığımız binaya çarpıp yere düşmüştü. Pazar günü olduğu için hiç kimse yara almadı. Bu firma yetkilileri güvenlik önlemlerini yeterince almıyor. Biz bakanlığa, belediyeye, İBB'ye şikayette bulunduk ama hiç kimse bir yaptırım uygulamıyor. Biz gerçekten çok büyük endişe yaşıyoruz. O inşaatın yakınından geçerken korkarak geçiyoruz. Yetkililer bir önlem almalı.” dedi.

RUHSAT İÇİN ARSA BAĞIŞI

İmar planları siluete takıldığı için İBB Meclisi'nden defalarca dönen, mahkeme kararları ile planları iptal edilen ve mühürlenerek yarım kalan gökdelen projesini tamamlamak isteyen Hattat Holding, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 2016 yılında bir protokol ile 18 arsa tahsis etmişti.

Tahsis ettiği 3 arsanın dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın Büyükçekmece'deki villasının yanında bulunması tartışma yaratmıştı.

Buna rağmen İBB'de projenin iptali gündeme gelince Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat'ın İBB yöneticilerine yazdığı mektupla arsaların kendine zorla aldırıldığını belirterek imar haklarının verilmesini istemesi uzun süre tartışılmıştı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Tartışmaların odağındaki mühürlü projenin imar planlarının Danıştay tarafından 2018 yılında iptal edilmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 yılında yeni plan için devreye girdi.

İBB'nin 2017'de verdiği yapı ruhsatı üzerinden hazırlanan planda 45 kat sınırı getirilerken parsel ticaret alanı olarak düzenlendi.