Yunan adaları manzaralı arazi 1 milyar 820 milyona satıldı

Kuşadası’nda mülkiyeti TOKİ’ye ait 15 parselden oluşan ve bir bütün halindeki satışa çıkarılan Yunan adaları manzaralı 266 bin 500 metrekarelik arazi 1 milyar 820 milyona Kuşadalı Eviz Yapı'nın oldu.

Latif SANSÜR

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Turistik ilçede, TOKİ'ye ait 266 bin 500 metrekarelik arazi, bu gün saat 10.30'da Emlak Müzayede de satıldı. 15 Parselden oluşan, 1 milyar 800 milyon liradan satışa çıkarılan Yunan Adaları ve deniz manzaralı araziyi, ihaleye giren tek firma Eviz Yapı, belirlenen fiyata artış yapmadan aldı.

Emlak Müzayede'nin Aralık ayında satışa çıkardığı 51 ildeki 510 arazi içinde en değerlisi olan arazi ilk duyuruda 1 milyar 600 milyon liraya satışa çıkarıldı. SÖZCÜ'nün konuyla ilgili haberinden sonra 22 Aralık tarihindeki ihale iptal edildi, ardından 1 milyar 820 milyon bedel ile tekrar satışa çıkarıldı.

ARTIŞ YAPMADAN ALDI

İmarının büyük bölümü 3 kat konut olarak tasarlanan, üç farklı parseli ise 2 kat ticaret alanı olarak belirlenen araziyi alan Eviz Yapı'nın sahibi Şakir Eviz, arazinin büyük bölümünün yeşil ve sosyal donatı alanlarına terk edileceğini, imar planlarına uygun yapılaşmaya gideceklerini söyledi.

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