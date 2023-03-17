ABD’li büyük bankalardan First Republic Bank’a 30 milyar dolarlık yardım

Credit Suisse'in ardından ABD'li banka First Republic Bank da yardım aldı. ABD'nin en büyük bankaları, yerel bankaya 30 milyar dolar yatırdı.

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Avrupa bankacılık sektörü hakkında kaygı yaratan Credit Suisse’in ardından dün de ABD’li orta ölçekli bir banka bilançosunu destekleyici mali yardım alarak bankacılık sektörünün yatırımcılarda oluşturduğu kaygıları hafifletti.

Credit Suisse’in ardından, hisseleri son birkaç günde yüzde 70’in üzerinde değer yitiren orta ölçekli ABD’li bank First Republic Bank da yardım aldı.

11 BANKADAN YARDIM

ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bank’ın 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığını duyurdu.

ABD basınında yer alan haberlerde, JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Morgan Stanley’nin First Republic Bank’ı kurtarma çabasına katılan 11 büyük bankanın arasında yer aldığı aktarıldı.

YELLEN VE DIMON’DAN ORTAK PLAN

Bir kaynağın verdiği bilgiye göre bankanın iflastan kurtulmasını sağlayan paket ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed Başkanı Jerome Powell ve JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon tarafından hazırlandı.

Paket kapsamında ABD’nin en büyük bankaları, yerel bankaya 30 milyar dolar yatırarak faaliyet koşullarının rahatlamasını sağladı.

Dün açıklanan bu yardımın ardından yatırımcıların bankalar hakkındaki kaygıları azalırken ABD borsaları günü yükselişle kapattı. Asya’daki borsalar da erken saatlerdeki işlemlerde çoğunlukla artıda seyretti.

ŞÜPHELER SÜRÜYOR

ABD’li büyük bankalar, sorun yaşayan First Republic Bank’a 30 milyar dolar mevduat koyma kararı alırken, kararın ardından son günlerde keskin şekilde gerileyen bankacılık hisseleri toparlandı.

Ancak ABD’de orta ölçekli iki bankaya el konulmasının ardından başlayan yeni bir küresel finansal krizin ortaya çıktığı kaygılar henüz tamamen geçmiş değil. Yatırımcılar krizin önüne tamamen geçilip geçilmediği konusunda şüpheler taşımaya devam ediyor.

CREDIT SUISSE KURTARILMIŞTI

Sistemik önem taşıyan küresel ölçekli bankalar arasında yer alan İsviçreli Credit Suisse, yatırımcıların kaygılarını gidermek için dün merkez bankasından 54 milyar dolar acil yardım almak zorunda kalmıştı. (AA, REUTERS)

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