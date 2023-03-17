Altın fiyatları bankacılık sektöründeki riskler nedeniyle yükseldi

Altın fiyatları küresel piyasalardaki riskin sürmesi nedeniyle yükseldi. Değerli metal kasımdan bu yana en büyük haftalık kazanımını elde etti.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları küresel piyasalarda bankacılık krizi riskinin sürmesinden destek buldu. Küresel piyasalarda bankacılık ağırlıklı endişeler sürdü.

Geçtiğimiz hafta Silikon Vadisi Bankası’nın batışıyla başlayan krizin Credit Suisse üzerinden Avrupa’ya sıçramasından endişe edilse de sonrasında İsveç ve ABD’den çeşitli kurtarma adımları geldi. Finansal sistem üzerindeki stresi azaltmak için çeşitli adımlar atılsa da belirsizliklerin sürmesi altındaki güvenli liman alımlarını destekledi.

ABD bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha güvercin bir adım atabileceği yönündeki beklentileri ve altın fiyatlarındaki risk iştahını artırdı. Piyasalarda Fed'in 25 baz puan faiz artırma olasılığı yüzde 72 olarak fiyatlandı.

ÇİN TOPARLANMASI VE ZAYIF DOLAR ALTINI DESTEKLEDİ

Dolar, yetkililerin ve bankaların finansal sistem üzerindeki stresi azaltmak için çeşitli adımlar atmasının ardından değer kaybederken, bankacılık sektöründeki çalkantı nedeniyle bu hafta düşen riske duyarlı pek çok para birimi de değer kazandı.

Öte yandan Çin'de geçen yılın son çeyreğindeki durgunluğun ardından ülke ekonomisinin ocak ve şubat aylarında toparlanma sinyalleri vermesi de altın fiyatlarını desteklemeye devam etti.

Ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın beklentilere paralel bir faiz artırımı gerçekleştirmesi de değerli metal fiyatlarını destekleyen bir diğer etmen oldu.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Bu gelişmelerle birlikte dün günü 1920 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, saat 11 itibariyle yüzde 0,63 artışla 1932 dolardan alıcı buldu.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1172 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,77 artışla 1181 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.940 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 850 liradan satıldı.

‘YÜKSELİŞ MOMENTUMU KORUNUYOR’

İnfo Yatırım Forex Günlük Bülten’de altın da riskten kaçınma algısının öne çıktığı, belirsizliklerin altını desteklediği belirtildi.

Bültende, “Ons altında yükseliş momentumu korunuyor. Ons altında bu belirsizlik ve volatil piyasada riskten kaçınma algısıyla alımlar takip ediliyor. Önümüzdeki haftanın ilk işlem gününde ise Çin'de takip edilecek faiz oranı kararı da önem arz ediyor” ifadeleri kullanıldı.