Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 17 Mart 2023

Altının ons fiyatı, 17 Mart Cuma günü 1.929 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.179 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.941 TL.

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Altın fiyatları dolardaki zayıf seyrin desteğiyle yükseldi ve Kasım ortasından bu yana en büyük haftalık kazanımını kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.48 yükselerek 1,928.88 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.169 TL, satış 1.179 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.138 TL. Fiyatlarda 41 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 17 Mart 2023 Cuma günü 11.790 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.910 TL, satış 1.949 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.881 TL. Fiyatlarda 68 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.861 TL, satış 7.941 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 7.667 TL. Fiyatlarda 274 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.818 TL, satış 3.896 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.763 TL. Fiyatlarda 133 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.716 TL, satış 7.794 TL. Geçen hafta tam altının satış 7.527 TL. Fiyatlarda 267 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.704 TL, satış 7.782 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.511 TL. Fiyatlarda 271 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 17 MART 2023

Ekonomi uzmanlarının 17 Mart 2022 altın yorumları: USDTRY paritesinin ve ons altının kısa vadede yukarı yönlü hareket etmelerinin desteğiyle, gram altın yükselişlerini sürdüren bir görünüm sergiledi. Güne 1172 seviyesinden başlayan değerli maden, analiz hazırlanırken 1178 seviyesi etrafında işlem görmektedir. Gün içerisinde Michigan tüketici hissiyatı ve Michigan enflasyon beklentileri verileri parite üzerinde olası etkilerinden dolayı takip edilebilir.

Gram altın kısa vadeli fiyatlamalarını teknik olarak değerlendirdiğimizde, 21 (1165) periyotluk üstel hareketli ortalamanın güncel olarak desteklediği 1165,00 – 1170,00 bölgesini takip etmekteyiz. Kıymetli metal 1165,00 – 1170,00 bölgesi üzerinde hareket ettiği sürece, beklentimiz pozitif yöndedir. Yükseliş isteğinin sürmesi halinde 1180,00 ve 1185,00 seviyeleri gündeme gelebilir. Bu aşamada 1185,00 seviyesinin tutumu, yükseliş beklentisinin sürebilmesi adına takip edilebilir.

Alternatif durumda, negatif yönlü beklentinin ön plana çıkabilmesi için, 1165,00 – 1170,00 bölgesi altında kalıcı fiyatlamalara ihtiyaç duyulabilir. 1165,00 seviyesi altında yaşanabilecek düşüşlerde 1160,00 ve 1155,00 seviyelerine doğru hareket alanı oluşabilir.