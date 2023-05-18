Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 18 Mayıs 2023

Altının ons fiyatı, 18 Mayıs 2023 Perşembe günü 1.978 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.258 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 8.470 TL.

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Altın fiyatları, doların yedi haftanın zirvesinden hafif gerilemesiyle yatay seyrederken işlemciler ABD borç tavanına dair görüşmelere odaklandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.16 gerileyerek 1,979.10 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri 1,986.60 dolarda yatay seyretti.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.247 TL, satış 1.258 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.268 TL. 10 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 18 Mayıs 2023 Perşembe günü 12.580 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.037 TL, satış 2.079 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.108 TL. 29 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 8.386 TL, satış 8.471 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 8.592 TL. 121 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.074 TL, satış 4.157 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.217 TL. 60 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 8.228 TL, satış 8.311 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 8.435 TL. 124 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 8.205 TL, satış 8.288 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 8.416 TL. 128 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 18 MAYIS 2023

Ekonomi uzmanlarının 18 Mayıs 2023 altın yorumları: Kur rekor tazelerken ons altın kısa vadede düşüşlerini derinleştirdi. Gram altında geri çekilme isteği de devam ediyor. Yurtiçinde altın fiyatlarının düşüş trendinde güç kazandığını söyleyebilmek için 1260TL altında kalıcı fiyatları görmemiz gerekebilir. 15 Günlük ortalaması 1262TL seviyesi önemli destek bölgesi olmakla birlikte geri çekilmeler alım fırsatı olmaya devam ediyor.

Teknik olarak 1260TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde yükseliş hareketlerinde 1265TL ve 1270TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Olası geri çekilmelerde ise 1260TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1255TL ve 1250TL destek bölgeleri takibimizde olacak.