Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 22 Mart 2023

Altının ons fiyatı, 22 Mart 2023 Çarşamba günü 1.941 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.188 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 8.004 TL.

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Altın fiyatları, bazı yatırımcıların Fed’in faiz kararı ve para politikasının gelecekteki seyrine dair açıklamalarını beklemesiyle dar aralıkta seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,940.21 dolar seviyesinde yatay seyrediyor. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.1 artışla 1,943.50 dolara yükseldi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.178 TL, satış 1.188 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.170 TL. 18 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 22 Mart Çarşamba günü 11.880 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.924 TL, satış 1.963 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.938 TL. 25 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.923 TL, satış 8.004 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.883 TL. 121 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.852 TL, satış 3.931 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.869 TL. 62 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.787 TL, satış 7.865 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.739 TL. 126 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.769 TL, satış 7.847 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.722 TL. 125 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 22 MART 2023

Ekonomi uzmanlarının 22 Mart 2023 altın yorumları: Son dönemde küresel piyasalarda çalkantıya sebep olan bankacılık krizine karşın şüphesiz kazanan değerli metal olmuştu. Ons altın 2000 dolar seviyesini aşarken gram altın da uzun bir aranın ardından 1200TL seviyesinin üzerine çıktı. Fakat son gelişmelerden sonra piyasalardaki gevşeme ons tarafında 2000 dolar seviyesinin 1935 dolar seviyesine geri çekilmesine neden olurken gram altında 2 gündür düşen grafiğine devam ediyor.

Teknik açıdan 1190TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1195TL ve 1200TL seviyeleri direnç bölgesi olarak izlenecek. Geri çekilmelerde 1185TL ve bu seviye altında fiyatlama için 1180TL ve 1175TL destek bölgeleri takibimizde olacak.