Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 10 Temmuz 2023

Altının ons fiyatı, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü 1.924 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.615 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 10.877 TL.

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Altın fiyatları, tarım dışı istihdam verilerinin istihdam piyasasının kuvvetine dair şüphelere neden olması ve yatırımcıların Fed’in faiz artırım planlarına daha kuşku ile yaklaşmalarına yol açmasının ardından belirgin bir değişim göstermedi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.19 gerileyerek 1,920.90 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemeli %0.2 düşüşle 1,929.50 dolara geriledi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.601 TL, satış 1.615 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.603 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü 16.150 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.616 TL, satış 2.669 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.649 TL. 20 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 10.768, satış 10.877 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 10.793. 84 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.232 TL, satış 5.339 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.298 TL. 41 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.537 TL, satış 10.680 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 10.596 TL. 84 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.550, satış 10.657 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.573 TL. 84 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 10 TEMMUZ 2023

Ekonomi uzmanlarının 10 Temmuz 2023 altın yorumları: Kur tarafında yaşanan yükseliş hareketi ile birlikte yukarı yönlü ralli yapan gram altın fıyatları son dönemde kurun yataylaşması ile birlikte ons altın tarafında yaşanan fiyat dalgalanmasına daha duyarlı hale geldi. Yaklaşık 10 gündür daha yatay seyreden gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta Perşembe günü ons tarafında yaşanan geri çekilme ile negatif kapanış gerçekleştirdi.

Kur tarafında yaşanan yükseliş hareketi ile birlikte yukarı yönlü ralli yapan gram altın fıyatları son dönemde kurun yataylaşması ile birlikte ons altın tarafında yaşanan fiyat dalgalanmasına daha duyarlı hale geldi. Yaklaşık 10 gündür daha yatay seyreden gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta Perşembe günü ons tarafında yaşanan geri çekilme ile negatif kapanış gerçekleştirdi.