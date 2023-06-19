Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 19 Haziran 2023

Altının ons fiyatı, 19 Haziran 2023 Pazartesi günü 1.956 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.489 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 10.030 TL.

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Altın fiyatları bugün, güçlenen doların baskısıyla hacimsiz işlemlerde gerilerken, yatırımcılar Fed yetkililerinin sıkılaştırma yanlısı açıklamalarının ardından politika faizinin gelecekteki seyrine dair değerlendirmede bulunmaya çalışıyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.02 gerileyerek 1,957.47 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 düşüşle 1,967.20 dolara geriledi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.477 TL, satış 1.489 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.488 TL. 1 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 19 Haziran 2023 Pazartesi günü 14.890 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.412 TL, satış 2.461 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.460 TL. 1 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 9.930, satış 10.030 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 10.024. 6 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.825 TL, satış 4.923 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.920 TL. 3 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 9.751 TL, satış 9.850 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 8.841 TL. 9 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 9.729, satış 9.829 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 9.920 TL. 9 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 19 HAZİRAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 19 Haziran 2023 altın yorumları: Ons altın Fed faiz kararının sonrası açıklanan veriler ile 1960 dolar seviyelerine yükselince gram altın zirvelerini yenilemişti. Kur tarafında yataya yakın fiyatlamalar ve son olarak kısmi geri çekilme ve ons altın tarafında da 1955 seviyesinin hemen üzerinde yataya yakın fiyatlama gram altında rallinin nispeten hız kesmesine neden oldu diyebiliriz.

Gram altın için 1500TL önemli direnç noktası olarak takibimizde olacak. Teknik olarak 1490TL direnç seviyesi olarak takip edilecek. Yükseliş hareketlerinde 1495TL ve 1500TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1485TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1480TL ve 1475TL destek bölgeleri takibimizde olacak.