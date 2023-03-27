Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 27 Mart 2023

Altının ons fiyatı, 27 Mart 2023 Pazartesi günü 1.970 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.210 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 8.147 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, doların hafif yükselmesiyle üst üste ikinci seansta da düşerken, yetkililer yatırımcıların küresel bankacılık sisteminde krizin yayılacağı yönünde endişelerini gidermeye çalıştı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.18 gerileyerek 1,973.80 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.3 düşüşle 1,977.90 dolara geriledi.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.200 TL, satış 1.210 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.209 TL. 1 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 27 Mart 2023 Pazartesi günü 12.100 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.960 TL, satış 2.000 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.998 TL. 2 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 8.066, satış 8.147 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 8.141. 6 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.919 TL, satış 3.999 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.996 TL. 3 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.919 TL, satış 7.999 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.993 TL. 6 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.899, satış 7.979 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.975 TL. 4 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 27 MART 2023

Ekonomi uzmanlarının 27 Mart 2023 altın yorumları: Altın fiyatları ekonomik gelişmeler ve ABD merkez bankasının faiz hızını düşürmesi ile birlikte yükselişine devam ediyor. Gram altın geçtiğimiz hafta rekor tazeledi ve yukarı yönlü trend izledi. Bugün 1212TL seviyesinde yeni hafta açılışı gerçekleştiren gram altın için ons altın tarafında 2000 dolar altında kalıcılık devam edebilir.

Teknik açıdan gün içerisinde 1210TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1220TL ve 1225TL seviyeleri direnç bölgesi olarak izlenecek. Geri çekilmelerde ise 1205TL destek bölgesi takip edilirken bu seviye altında fiyatlama için 1200 TL ve 1195TL destek bölgeleri takibimizde olacak.