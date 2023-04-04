Altın fiyatlarında rekor geldi

Altın fiyatları bugün ABD verileriyle birlikte sert yükseldi. Ons altın yüzde 2 artışla 2 bin 25 doları görürken, TL cinsi gram altın fiyatında da rekor geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatlarında bugün sert yükseliş yaşandı. Ons altın fiyatı, yüzde 2’ye yakın artışla 2 bin 25 dolara kadar yükseldi. Bu rakam, son 1 yılın zirvesi oldu.

Dolar/TL bugün 19,23 seviyesinden işlem görürken gram altında ise 1251 TL ile rekor tazelendi.

ABD’de bugün açıklanan açık iş sayısı ve fabrika siparişlerinin beklentilerin altında kalması, resesyon endişelerinde artışla birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikası konusunda elini zorlaştırırken, petrol fiyatlarındaki artış da enflasyonla ilgili endişelerin artmasına neden oldu.

Hem resesyon hem de enflasyon kaygılarındaki artış ise altın fiyatlarını destekledi. Söz konusu veriler dolar endeksinde ise düşüşü beraberinde getirdi ve endeks 101,46 seviyesine kadar geriledi. Bu endeks, Fed’in agresif faiz artışlarıyla Kasım 2022’de 114’ü aşarak 20 yılın zirvesine yükselmişti.

ABD’DE AÇIK SAYISI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ABD’de JOLTS Açık İş Sayısı, şubatta bir önceki aya kıyasla 632 bin azalarak 9 milyon 931 bine düştü.

Beklentilerin altında gelen açık iş sayısının bu dönemde 10 milyon 400 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Mayıs 2021’den bu yana ilk kez 10 milyonun altında kalan açık iş sayısı, ocakta da 10 milyon 563 bin olarak kaydedilmişti.

ABD’DE FABRİKA SİPARİŞLERİNDE DÜŞÜŞ

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede fabrika siparişleri, şubatta bir önceki aya oranla yüzde 0,7 azaldı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydeden fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,5 azalması öngörülüyordu. Art arda 2 aydır azalış gösteren fabrika siparişleri, ocakta da yüzde 2,1 düşmüştü. Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1 ve dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 0,4 azaldı. Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

İlginizi Çekebilir Dolarda 'kuruş kuruş artış' dönemi