Altın ocakta getiride ilk sırada yer aldı

2023'ün ilk ayında en yüksek reel getiri altında, en çok reel kayıp ise borsada oldu.

Sozcu.com.tr

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Ocak ayında aylık bazda en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,44, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,04 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; ocakta yatırım araçlarından Euro yüzde 1,65, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,93, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,77, Amerikan Doları yüzde 3,36 ve BIST 100 endeksi yüzde 3,56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Euro yüzde 3,96, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 4,23, mevduat faizi (brüt) %5,04, Amerikan Doları yüzde 5,63 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,82 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.



SON ÜÇ AYDA BORSA BİRİNCİ

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 34,28, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 26,61 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,98 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 75,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 76,43 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde Amerikan doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,66 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,24, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 65,84 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 14,78, külçe altın yüzde 21,60, Amerikan Doları yüzde 25,59, Euro yüzde 29,19 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 37,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 0,78 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, külçe altın yüzde 7,29, Amerikan Doları yüzde 12,01, Euro yüzde 16,26 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 25,55 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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