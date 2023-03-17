Altın ve döviz yatırımcısına kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,6 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 5,1, dolar/TL yüzde 0,2, avro/TL yüzde 0,2 değer kazandı.

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BIST 100 endeksi, en düşük 5.065,31 ve en yüksek 5.429,33 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,6 azalarak 5.136,44 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,1 değer kazancıyla 1.192 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,1 artışla 7.986 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.860 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.955 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,2 artışla 19,0070 liraya, avro da yüzde 0,2 kazanımla 20,2130 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,08 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,6 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,5 ile “Kıymetli Maden Fonları” oldu. (AA)