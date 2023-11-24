Avrupa Merkez Bankası Başkanı’nın oğlu parasını kriptoda batırmış

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, bir çocuğunun kripto varlıklarına yaptığı yatırımların 'neredeyse tamamını' kaybettiğini söyledi

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, defalarca uyarmasına rağmen bir çocuğunun kripto varlıklarına yaptığı yatırımların ‘neredeyse tamamını’ kaybettiğini söyledi.

ECB Başkanı Lagerde, Almanya’nın Frankfurt şehrinde öğrencilere yaptığı bir konuşmada kripto varlıklar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Lagarde’dan konuşma sırasında çarpıcı bir itiraf da geldi.

‘BENİ DİNLEMEDİ, NEREDEYSE TAMAMINI KAYBETTİ’

Oğlunun para kaybettiğini söyleyen Lagarde, “Beni görmezden geldi, bu onun kendi kararıydı ve yatırdığı paranın neredeyse tamamını kaybetti. Daha sonra onunla bu konuda bir kez daha konuştuğumda, haklı olduğumu isteksizce kabul etti” dedi.

ECB başkanının 30’lu yaşlarının ortasında iki oğlu bulunuyor. Ancak Lagarde hangi çocuğunun para kaybettiği hakkında bilgi vermedi.

KRİPTOLARA MESAFELİ

Lagarde, “Sizin de anlayabileceğiniz gibi, kripto paralar hakkında çok az bir fikre sahibim. İnsanlar paralarını istedikleri yere yatırmakta özgürdür, insanlar istedikleri kadar spekülasyon yapmakta özgürdür, ancak insanlar suç teşkil eden ticaret ve işlere katılmakta özgür olmamalıdır” dedi.

Lagarde uzun süredir kripto para birimlerine mesafeli davranıyor, onları spekülatif, değersiz ve suçlular tarafından yasa dışı faaliyetler için sıklıkla kullanılan bir araç olarak nitelendiriyordu.

‘DİKKATLİ OLUNMALI’

Geçtiğimiz yıl yaptığı bir konuşmada kripto para birimlerinin son derece oynak ve tüketiciler için önemli riskler oluşturduğunu belirten Lagarde, politika yapıcıların kripto varlık ekosisteminin nasıl regüle edilmesi gerektiğini dikkatli şekilde düşünmeleri gerektiğini belirtmişti.

Lagarde, blokzincir teknolojisine sahip en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyatının aşırı dalgalandığını hatırlatarak, “Kripto ekosistemi ile geleneksel finansal sistem arasındaki artan bağlantılardan sistemik risk kolayca ortaya çıkabilir” uyarısında bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir Kripto dünyasını sarsan gelişme: Binance'a verilen cezanın perde arkası