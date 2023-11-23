Avrupa Merkez Bankası, ekonomik büyüme konusunda endişeli

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekim ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin ekonomik büyüme konusunda daha endişeli olduğunu ortaya koydu.

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ECB Yönetim Konseyi’nin 25-26 Ekim’de Atina’da gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı. Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklar, üyelerin, daha fazla sıkılaştırma ana senaryoları olmasa bile, daha fazla faiz artırımının masada tutulması gerektiğinde ısrar ettiğini gösterdi.

Tutanaklarda “Üyeler, Yönetim Konseyi’nin, enflasyonu zamanında hedefe geri döndürmek için gerekli olduğu sürece, gelecekteki kararları yoluyla politika faizlerini yeterince kısıtlayıcı düzeylerde belirleme kararlılığını vurgulamaya devam etmesi gerektiği konusunda anlaştığı” belirtildi.

Üyelerin ekonomik büyüme konusunda daha endişeli olduğunun ortaya konulduğu tutanaklarda faizlerin “daha uzun süre yüksek” seviyede kalma yönünde açık görüş belirttiği aktarıldı.

“KAPIYI TAMAMEN KAPATMAK İÇİN ÇOK ERKEN”

ECB tutanaklarında, bankanın ekonomiye yönelik daha temkinli yaklaşımının altı çizilerek, daha fazla faiz artırımına kapıyı tamamen kapatmak için henüz çok erken olduğuna işaret edilmesi de dikkati çekti.

Birkaç ay içinde ana faiz oranlarını 10 kez artırdıktan sonra ekimde sabit bırakan ECB, 14 Aralık’ta faiz oranlarını belirlemek için toplanacak. (AA)