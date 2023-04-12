Bankacılık krizi küçük işletmeleri vurdu

ABD'de yaşanan bankacılık krizinin ardından, küçük işletmeler kredi almakta zorlanırken bankacılık krizinin ilerlemesinden endişe ettiklerini dile getiriyorlar.

Sozcu.com.tr

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ABD'li küçük işletmeler, birden fazla bankanın iflasının kredi koşullarının daha da sıkılaşmasına sebep olmasının ardından mart ayında kredi almakta daha çok zorlandıklarını bildirdiler.

Ulusal Bağımsız İşletme Federasyonu’nun salı günü yaptığı bir ankete göre, sık sık kredi alanların net yüzde 9’u, finansman bulmanın üç ay öncesine göre daha zor olduğunu söyledi. Bu oran Aralık 2012’den bu yana en yüksek seviyede olurken, gelecek üç ayda daha zorlu kredi koşullarıyla, on yılın en yüksek seviyelerinin yakalanması bekleniyor.

BANKACILIK KRİZİ İLERLEYECEK ENDİŞESİ

Ulusal Bağımsız İşletme Federasyonu Şef Ekonomisti Bill Dunkelberg yaptığı açıklamada, “Küçük işletme sahipleri gelecekteki ekonomik koşullar hakkında kötümser. Önümüzde büyük belirsizlikler var, en acil sorun ise bir bankacılık krizinin ilerlemesi endişesi” dedi.

Mart ayında başta Silikon Vadisi Bankası olmak üzere dört bankanın iflası, birçok bankanın işletme kredilerinde muslukları sıkmasına neden oldu.

İŞLETMELER YÜKSEK FAİZLE KARŞI KARŞIYA

Satış ve genişleme planlarına ilişkin kötüleşen görünümün yanı sıra krediyle ilgili iç karartıcı haberlerle birlikte Ulusal Bağımsız İşletme Federasyonu, küçük işletmelerin iyimserlik endeksini 0,8 puan düşürdü. Böylece iyimserlik endeksi üç ayın en düşük seviyesi olan 90,1'e gerileyerek pandemi öncesi dönemdeki seviyelerin çok altına indi.

Kredi alanların yaklaşık yüzde 26’sı, mart ayında üç ay öncesine göre daha yüksek bir faiz oranı ödediklerini söyledi; bu, 2006’dan bu yana en büyük oran.

Kredi biraz daha zorlaşsa da, küçük işletmeler için en büyük sorun olarak enflasyonun ve işgücü kalitesinin çok altında yer alıyor.

Rapora göre, önümüzdeki üç ayın büyümek için iyi bir zaman olacağına inandıklarını söyleyen şirket sahiplerinin payı 2009’dan bu yana en düşük seviyeye gerilerken şirketler işe alım planlarını ve tazminatları da azalttı.

Anket ayrıca net yüzde 15’lik bir kesimin önümüzdeki üç ayda daha zayıf satışlar beklediklerini belirtti. Bu, Ağustos’tan bu yana beklenilen en büyük oran.

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