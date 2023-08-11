Birleşik Krallık’ta istikrasızlık endişesi artıyor

Birleşik Krallık ekonomisinin bu yılın ilk yarısında resesyona girmemeyi başarmasına rağmen, ekonomide istikrarsız görünümüne ilişkin kaygıların arttığı bildirildi.

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Britanya Ticaret Odaları Birliğinden (BCC) yapılan açıklamada, ülkede işletmelerin yüksek enflasyon ve artan politika faiz oranları nedeniyle zorlandığı, küresel ekonomik belirsizliklerin ve sıkılaşan istihdam piyasasının da baskı unsuru oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, Birleşik Krallık ekonomisinin teknik resesyona doğru ilerlediği, ülkedeki işletmelerin son yılların en zor döneminde ayakta kalmaya çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BCC Araştırmalardan Sorumlu Başkanı David Bharier, “Birleşik Krallık ekonomisi istikrarsız bir görünüm sergiliyor. En son üç aylık ekonomik anketimiz, çoğu küçük ve orta ölçekli işletmenin, yatırım, nakit akışı veya satışlarda herhangi bir iyileşme bildiriminde bulunmadığını gösteriyor. İşletmelerin yüzde 41’i yükselen faiz oranlarının etkisinden endişe duyuyor.” ifadesini kullandı.

“ÜLKE DÜŞÜK BÜYÜME VE YÜKSEK VERGİ DÖNGÜSÜNE MAHKUM ETTİ”

Ülkede muhalefette bulunan İşçi Partisi’nin Gölge Maliye Bakanı Rachel Reeves ise eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, “13 senedir iktidarda bulunan Muhafazakar Parti’nin ekonomiyi yönetememesi nedeniyle büyüme yerlerde. Muhafazakar Parti ülkeyi düşük büyüme ve yüksek vergi döngüsüne mahkum etti.” değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün (NIESR) bu hafta yayımlandığı “Birleşik Krallık’ın ekonomik görünümü” adlı raporunda da ülke ekonomisine ilişkin görünümün belirsiz olduğu, ekonominin bu yılın sonunda yüzde 0,4 ve gelecek yıl ise ancak yüzde 0,3 büyüme kaydetmesinin beklendiği kaydedilmişti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) açıkladığı verilere göre, ülke ekonomisinde nisanda yüzde 0,2 ve mayısta yüzde 0,1 olan büyüme oranı haziranda yüzde 0,5’e yükseldi. Ülke ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 0,2 büyüdü.

NELER YAŞANMIŞTI?

Geçen hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 5,25 seviyesine yükseltildiğini duyurmuştu. Böylece politika faizi son 15 yılın en yüksek seviyesinin ulaşmıştı.

Birleşik Krallık’ta enflasyon mayıs ayında yüzde 8,7, haziran ayında ise yüzde 7,9 seviyesinde artış kaydetmişti. (AA)

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