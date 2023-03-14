Bitcoin’e enflasyon dopingi

Bitcoin, ABD enflasyon verileri sonrası sert yükseldi. Lider kripto para beklentilere paralel gelen enflasyon rakamlarının ardından 26 bin doların üzerini gördü.

Sozcu.com.tr

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Bitcoin’in günlük yükselişi ABD enflasyon verisi sonrası hızlandı. Yükseliş içinde olan Bitcoin, bugün ABD tüketici enflasyon verisi sonrası kazanımlarını hızlandırdı. Böylece lider kripto para 9 ayın zirvesini gördü.

Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) iflasının ardından yaşanan bankacılık krizi korkuları sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımına yönelik beklentiler gerilemiş, bu da Bitcoin öncülüğünde kripto piyasasını yukarı çekmişti. Enflasyon rakamları bu yükselişi destekledi.

ENFLASYON AÇIKLANDI

ABD şubat ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentilere paralel olarak yıllık bazda yüzde 6 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 5,5, aylık bazda 0,5 oldu. Aylık enflasyon ise yüzde 0,5 oldu.

Ekonomistler şubat ayı için TÜFE’de aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 6 artış açıklanmasını bekleniyordu. Çekirdek enflasyonun ise bir önceki yıla göre yüzde 5,5 olarak açıklanacağı tahmin ediliyordu. Ocakta TÜFE aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,4 artmıştı.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Saat 15.30’da açıklanan veri öncesi 24 bin 730 dolar olan Bitcoin, verinin açıklanmasının ardından sert yükseldi. Lider kripto para yarım saat içinde 26 bin dolar sınırını aşarak 26 bin 300 seviyelerini gördü.

Ancak Bitcoin bu eşikte tutunamadı. Bitcoin dolar karşısında 25 bin 850 seviyesinden işlem gördü. Günlük yükseliş ise yüzde 15’i buldu.

Bununla birlikte TSİ 16.20 itibarıyla Ethereum günlük yüzde 8 değer kazanarak 1.745 dolara çıktı. Ripple yüzde 4 yükselişle 0,37, Cardano (ADA) yüzde 6,2 yükselişle 0,34, Solana yüzde 10 yükselişke 21,54, Dogecoin ise yüzde 9.8’lik yükselişle 0,074 dolardan işlem gördü.

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