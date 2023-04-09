Borsa İstanbul beklentilerinde seçim detayı

Kahramanmaraş merkezli depremler ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) için faiz üst sınırının kaldırılmasının ardından kayıpların ve dalgalı seyrin sürdüğü Borsa İstanbul'da 2023 beklentilerinin seçim sonuçlarına bağlı olduğu bildirilirken seçime kadar dalgalı seyrin devam etmesi bekleniyor.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni yılla birlikte güçlenen kâr satışları, Kahramanmaraş merkezli depremler ve seçim döneminin getirdiği belirsizliklerle dünya genelinden negatif ayrışsa da ikinci çeyrekte söz konusu kayıpların telafi edilebilip edilmeyeceği merak konusu

Hisse senedi yatırımcıları için oldukça dalgalı geçen ilk çeyrek büyük oranda yatırımcısını memnun etmedi.

Yılın ilk haftasında 5 bin 704,83 puanla rekor seviyesine ulaşan BIST 100 endeksi, bu seviyeden başlayan düşüş eğilimiyle yüzde 12,6 değer kaybederek ilk çeyreği 4 bin 812,93 puandan tamamladı.

DEPREM NEGATİF ETKİLEDİ

Analistler, depremlerin şirketlerin bilanço beklentileri üzerinde baskı oluşturduğunu ve bu durumun borsanın negatif performansındaki ana unsurlardan biri olduğunu belirterek, seçim dönemine ilişkin belirsizliklerin de endeksin küresel pay piyasalarından negatif ayrışmasına neden olduğunu söyledi.

Söz konusu dönemde gelişmiş ülke pay piyasalarına bakıldığında, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 2,4, ABD borsaları yaklaşık yüzde 1,2, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 12,2 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 13,1 değer kazandı.

Sektörel bazda, yılın ilk çeyreğinde tek kazandıran yüzde 3,8 ile taş, toprak, en fazla kaybettiren ise yüzde 29,2 ile turizm oldu.

İlk çeyrekte en çok kazandıran hisse senedi yüzde 55,9 ile Oyak Çimento, en fazla kaybettiren ise yüzde 46,7 ile Aydem Enerji olarak kayıtlara geçti.

KKM BORSADA DALGALANMYA SEBEP OLDU

ATA Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz, borsanın 2022’de dolar bazında yaklaşık 2 kat getiri sağladığını anımsatarak, seçime yaklaşılan bu dönemde yüzde 10-15 kar realizasyonunun normal karşılanması gerektiğini söyledi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) için faiz üst sınırının kaldırılmasının ardından yatırımcıların borsadan KKM’ye geçmesinin de anlaşılabilir olduğunu ifade eden Gerz, bu durumun borsada dalgalanmaya sebep olan başka bir unsur olduğunu vurguladı.

Gerz, 2023’ün borsa için dalgalı bir yıl olabileceğini düşündüklerini aktararak, “Bu yılki beklentimiz, BIST 100 endeksinin 6 bin 800 seviyelerine yükselmesi yönünde, yani bölgesel olarak 6 bin 500-7 bin puan aralığı diyebiliriz” dedi.

SEÇİM ÖNCESİ PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME ÖNERİSİ

Finansal okuryazarlığın başlıca kurallarından birinin “riski dağıtmak” olduğunu vurgulayan Gerz, “Biz yakın zamanda hisse önerimizi bir miktar düşürdük. 100 liralık bir portföyde yüzde 25 hisse senedi öneriyoruz. Bunun nedeni ise mevduat faizlerinin yüzde 30 seviyesine ulaşmasıyla Türk lirasını sabit getirili alternatif bir yatırım aracı olarak görmeye başlamamız.” ifadelerini kullandı.

Seçimden sonra istikrarlı bir tablo ve daha sürdürülebilir bir ekonomi programı ortaya konulması halinde yabancı yatırımcıların ciddi şekilde borsaya gelme potansiyeli olduğunu düşündüklerini kaydeden Gerz, “Yabancıların, daha çok büyük ölçekli hisse senetlerine yatırım yapmaları sonucu, yani BIST 30 ve BIST 50 hisseleriyle BIST 100 endeksinde hedefimize ulaşacağını öngörüyoruz.” dedi.

SEÇİME KADAR DALGALI SEYİR DEVAM EDEBİLİR UYARISI

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz da yılın ilk çeyreğine iyi başlayan BIST 100 endeksinin, depremlerin etkisi ve sonrasında açıklanan tedbirlere rağmen küresel pay piyasalarından negatif ayrıştığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin her şeyi gölgede bıraktığını belirten Yılmaz, “İyi bilançolar gelmesine rağmen depremler nedeniyle fiyatlanmadığını ve yatırımcı iştahında bir kırılma olduğunu gördük. KKM faiz üst sınırının kaldırılmasıyla da risk iştahında düşüş yaşandı.” dedi.

Yılmaz, depremlerin olmaması halinde piyasanın seçime kadar iyi olacağı yönünde genel bir beklenti olduğunu ifade ederek, depremler sonrasında alınan tedbirlere rağmen seçime kadar borsada dalgalı seyrin devam edeceğini öngördüğünü söyledi.

“SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA KAYIP DÖNEM YAŞANABİLİR”

2023 beklentilerinin seçim sonucuna bağlı olduğunu ve bu konuda farklı senaryolar bulunduğunu aktaran Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma ihtimaliyle piyasa üzerinde bir gerginlik oluşabileceğini ve mayıs sonuna kadar kayıp bir dönemin yaşanabileceğini ifade etti.

Yılmaz, sektör bazında bankacılığın hala ucuz olduğunu ifade ederek, otomotiv, perakende ticaret ve ulaştırma sektörlerinin önümüzdeki süreçte iyi olacağını beklediğini bildirdi. (AA)