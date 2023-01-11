Borsa İstanbul’da yine devreler yandı

Borsa İstanbul yine devre kesti. Saat 18:08'de yeniden işlemlere başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,19 değer kaybederek günü 4.728,88 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da bugün çok sert düşüş görüldü. Günlük düşüşün yüzde 5'e ulaşmasıyla devre kesici uygulaması çalıştı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Saat 17:23:05 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasasındaki (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

* İşlemler Pay Piyasasında saat 18:01’de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08’de yeniden başlatılacaktır. BAP Pay Repo Pazarı’nda işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır. Açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır.

BORSA GÜNÜ KAYIPLA TAMAMLADI

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi’nin çalışması ile geçici olarak durdurulan BIST 100 endeksinin bugünkü kapanışı, önceki kapanışa göre 259,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi 94,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 6,83 ve holding endeksi yüzde 5,95 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 8,02 ile inşaat oldu.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin endişelerle pay piyasalarında yön arayışının sürdüğünü ifade ederek yarın ABD’de açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

Yarın veri gündeminde yurt içinde dış ticaret endeksleri ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD ve Çin’de enflasyon, Japonya’da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.550 seviyesinin destek, 4.800 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

5 OCAK’TA İKİ KEZ DEVRE KESMİŞTİ

Borsa İstanbul’da geçtiğimiz 5 Ocak’ta sert bir düşüş görülmüştü. Günlük düşüşün yüzde 7'ye ulaşmasıyla saat 17.09'da ikinci kez devre kesici çalışırken, BIST 100 endeksinde günlük düşüş oranı yüzde 7,37 olmuştu.

Borsa İstanbul’da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7’lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.