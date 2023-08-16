Borsada yatırımcı sayısı rekor kırdı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre borsada pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 15 Ağustos itibarıyla 5 milyon 636 bin 160'a ulaşarak rekor kırdı.

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Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) verilerine göre 15 Ağustos itibariyle borsa yatırımcısı 5 milyon 636 bin 160’a ulaşarak rekor kırdı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, borsada yatırımcı sayısındaki değişimlere yer verildi.

Buna göre, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı, 15 Ağustos itibarıyla 5 milyon 636 bin 160’a ulaşarak rekor seviyeye çıktı.

Yıllık yatırımcı sayısındaki yükseliş 3 milyon 3 bin 214 olurken, bu durum yüzde 114,06’lık artışa işaret etti.

Aylık bazda bakıldığında da borsada yatırımcı sayısı, yüzde 27,54 artarak yatırımcılara 1 milyon 216 bin 954 kişi eklendi. (AA)

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