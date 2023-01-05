CHP’den dikkat çeken borsa açıklaması

2023 yılına girilmesiyle birlikte büyük kayıpların yaşandığı Borsa İstanbul'la ilgili CHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Borsa İstanbul'da bugün çok sert düşüş görüldü. Günlük düşüşün yüzde 7'ye ulaşmasıyla saat 17.09'da ikinci kez devre kesici çalışırken, BIST 100 endeksinde günlük düşüş oranı yüzde 7,37 oldu.

Bankacılık endeksinde günlük kayıp yüzde 9,20 olurken, sınai endeksteki kayıp yüzde 6,79 oldu.

Borsa İstanbul'dan Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, ilk devre kesici saat 16.31 itibarıyla devreye girdi. 17.01'de endeksin açılmasının hemen ardından 17.09'da ikinci kez devre kesici çalıştı.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, pay piyasasında işlemlerin 18.01'de kapanış seansında tekrar başlatılacağı belirtildi.

CHP’DEN AÇIKLAMA

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün borsada yaşanan sert düşüşün ardından iktidarın ekonomi politikalarına tepki gösterdi. Öztrak'ın açıklaması şöyle:

“Kumanda ekonomisiyle ‘para, sermaye, kredi, döviz' piyasalarını alt üst ettiler. Örtük sermaye kontrolü, alenileşti. 2023’ün ilk günlerinde borsadaki kayıp yüzde 10’u buldu. Millet “bu ne iştir” dese, cevap da hazır: ‘Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da, öldüğüne neden inanmıyorsun.'”