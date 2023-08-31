Halka arz çılgınlığı küçükleri borsaya çekti

Hızla artan halka arzlar ve halka arz olan şirketlerin ilk dönemde yüksek getiri getirmesi vatandaşların halka arzlara katılmak üzere borsaya akın etmesini sağlıyor. Öyle ki bu yıl 2 milyar dolarlık 31 halka arz yapılan Borsa İstanbul, Londra, Almanya ve Milano borsalarını geride bırakarak ilk 10’da yer aldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre temmuzda 616 bin 960 yeni yatırımcının borsaya girdiği görülüyor. Borsaya temmuz ayında katılan bu yatırımcıların yüzde 65'inin portföyü ise 1.001 ile 5.000 bin lira arasında bulunuyor. Bir başka ifadeyle borsadaki halka arz çılgınlığıyla beraber birçok küçük yatırımcı, borsa hesabı açmış durumda.

6 MİLYONU AŞTI

Portföy büyüklüğünün toplam payına bakıldığında ise 1 milyon liranın üzerinde büyüklüğe sahip yerli yatırımcıların payı yüzde 85.6 seviyesinde bulunuyor. Öte yandan MKK haftalık verilerine göre, Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 22 Ağustos itibarıyla 6 milyon 75 bin 325'e yükseldi.

Sadece ağustos ayının ilk 22 gününde borsada yatırımcı sayısındaki artış 1 milyona yaklaştı. 15 Ağustos-22 Ağustos döneminde artış 440 binle astronomik bir seviyeye ulaştı. Yılbaşından bu yana borsadaki yatırımcı sayısındaki artış ise 2.3 milyon kişi oldu.

Yılbaşından bu yana borsadaki yatırımcı sayısındaki artış ise 2.3 milyon kişi oldu. Borsada yatırımların portföy değeri de yılbaşından bu yana yaklaşık 3.1 trilyon TL'lik artışla 9.3 trilyon TL'ye yükseldi.

SAYILARI YÜZDE 52 ARTTI

Verilere göre portföyü 1.001 ile 5 bin lira arasında bulunan yatırımcı sayısı temmuzda bazda yüzde 51.7 arttı. Portföyü 5.001 ile 10 bin lira arasındaki yatırımcı sayısı yüzde 9.1, 10.001 ile 20 bin lira arasında yatırımcı sayısı ise yüzde 15.3 arttı. 500.001 lira ile 1 milyon arasındaki yatırımcı sayısı yüzde 22.9 artarken, 1 milyon liranın üzerinde büyüklüğe sahip yatırımcı sayısı aylık bazda yüzde 29.4 yükseldi.

İlginizi Çekebilir Borsa İstanbul'dan açılış seansıyla ilgili yeni karar