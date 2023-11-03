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SPK’dan 9 isme yasak

Sermaye Piyasası Kurulu, Ceo Event Medya AŞ (CEOEM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 9 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

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SPK’dan 9 isme yasak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde, CEOEM pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Baran Cidal, Çağlar Kacar, Fikret Aydoğan, İsmail Turgut, Mustafa Can Ersöz, Nevim Ersöz, Nihan Yıldız, Selay Kıvılcım ve Timuçin Ersöz’e 6 Kasım’dan itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı. (AA)