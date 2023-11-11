Borsada büyük ayrışma: 7 şirket diğerlerine fark attı
Borsa endekslerinin genel görünüme dair yanıltıcı fikir verebileceğine dair çarpıcı bir örnek ABD'de yaşanıyor. S&P 500 endeksindeki yedi şirket bu yıl yüzde 52 değer kazanırken, kalanı yüzde 2 değer kaybetti.
ABD’de New York Borsası’nda ‘muhteşem yedili’ olarak anılan teknoloji devleri ile diğerleri arasında büyük uçurum oluştu.
Konuya bu haftaki sayısında dikkat çeken İngiliz The Economist dergisi “S&P 500’ü bırak, S&P 493’e bak” başlıklı bir analiz yayımladı.
2023’ün Ocak-Ekim döneminde Wall Strett’in süper yıldızları olan Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla’yı içeren yedi şirket ortalama yüzde 52 oranında değer kazanırken, S&P500 endeksindeki diğer 493 şirket yüzde 2 değer kaybetti.
Yedi şirketin toplam piyasa değeri, S&P 500 endeksindeki 500 şirketin toplam değerinin yüzde 29’una ulaştı.
Öte yandan, söz konusu yedi dev şirket 2022’de yüzde 41’lik değer kaybı yaşarken, S&P 493’ün değer kaybı yüzde 12 oldu.
‘S&P 492 ENDEKSİ DAHA İYİ FİKİR VEREBİLİR’
Yedi şirketin yükselişleri gibi düşüşleri de sert olurken, The Economist analizinde alternatif bir gösterge endeks olarak S&P 493’ün, ABD borsasında dair daha iyi bir fikir verdiği öne sürüldü.
ABD’de faiz artışlarından olumsuz etkilenme durumu S&P 500 endeksindeki şirketlerin geneline yayılırken, 2023’te muhteşem yedili olarak anılan şirketler pozitif ayrışmış oldu.
Bugün itibarıyla piyasa değerleri Alphabet’in 1 trilyon 670 milyar dolar, Amazon’un 1 trilyon 480 milyar dolar, Apple’ın 2 trilyon 900 milyar dolar, Meta’nın 845 milyar dolar, Microsoft’un 2 trilyon 750 milyar dolar, Tesla’nın 673 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.