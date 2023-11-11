Borsada büyük ayrışma: 7 şirket diğerlerine fark attı

Borsa endekslerinin genel görünüme dair yanıltıcı fikir verebileceğine dair çarpıcı bir örnek ABD'de yaşanıyor. S&P 500 endeksindeki yedi şirket bu yıl yüzde 52 değer kazanırken, kalanı yüzde 2 değer kaybetti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’de New York Borsası’nda ‘muhteşem yedili’ olarak anılan teknoloji devleri ile diğerleri arasında büyük uçurum oluştu.

Konuya bu haftaki sayısında dikkat çeken İngiliz The Economist dergisi “S&P 500’ü bırak, S&P 493’e bak” başlıklı bir analiz yayımladı.

2023’ün Ocak-Ekim döneminde Wall Strett’in süper yıldızları olan Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla’yı içeren yedi şirket ortalama yüzde 52 oranında değer kazanırken, S&P500 endeksindeki diğer 493 şirket yüzde 2 değer kaybetti.

Yedi şirketin toplam piyasa değeri, S&P 500 endeksindeki 500 şirketin toplam değerinin yüzde 29’una ulaştı.

Öte yandan, söz konusu yedi dev şirket 2022’de yüzde 41’lik değer kaybı yaşarken, S&P 493’ün değer kaybı yüzde 12 oldu.

‘S&P 492 ENDEKSİ DAHA İYİ FİKİR VEREBİLİR’

Yedi şirketin yükselişleri gibi düşüşleri de sert olurken, The Economist analizinde alternatif bir gösterge endeks olarak S&P 493’ün, ABD borsasında dair daha iyi bir fikir verdiği öne sürüldü.

ABD’de faiz artışlarından olumsuz etkilenme durumu S&P 500 endeksindeki şirketlerin geneline yayılırken, 2023’te muhteşem yedili olarak anılan şirketler pozitif ayrışmış oldu.

Bugün itibarıyla piyasa değerleri Alphabet’in 1 trilyon 670 milyar dolar, Amazon’un 1 trilyon 480 milyar dolar, Apple’ın 2 trilyon 900 milyar dolar, Meta’nın 845 milyar dolar, Microsoft’un 2 trilyon 750 milyar dolar, Tesla’nın 673 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

İlginizi Çekebilir Motorine indirim geliyor