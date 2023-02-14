Borsada gizemli ‘herif’in deprem sonrası satışlarına inceleme

Borsa İstanbul’da deprem sonrasında “herif” olarak bilinen yatırımcı veya yatırımcı grubu tarafından yapılan satışlarla ilgili inceleme başlatıldı.

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Düzenleyici kurumlar, geçen haftaki deprem felaketinin ertesi günü Borsa İstanbul'da yaşanan satış baskısı süresince “herif” olarak bilinen yatırımcı veya yatırımcı grubu tarafından gerçekleştirilen işlemler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyor.

Bloomberg'den Kerim Karakaya ve Tuğçe Özsoy’a konuşan kaynaklardan edinilen bilgiye göre, düzenleyici kurumlar, en az 2016'dan beri piyasada açıklanamayan, büyük boyutlu işlemlerle bağlantılı olduğu düşünülen gizemli yatırımcı veya yatırımcıların 7 Şubat'ta Yatırım Finansman üzerinden gerçekleştirdiği işlemleri inceleme altına aldı.

Soruşturmanın gizli olması nedeniyle isimlerinin açıklanmamasını isteyen kaynaklar, işlemlerin hacmi dikkate alındığında, sürecin zaman alabileceğini belirttiler.

NET SATIŞIN YARISINI YAPTILAR

Matriks Bilgi verilerine göre Yatırım Finansman salı günü 1,28 milyar lira ile hisselerde net satıcı konumundaydı ve o günkü net satışın yarısından fazlasını gerçekleştirdi. Bu rakam, kendisinden sonra en çok net satışı yapan aracı kurumun yaklaşık üç katına yakındı. Buna karşın cuma işlemleri de dikkate alındığında 3-7 Şubat tarihleri arasında aracı kurum üzerinden nette 297 milyon lira net alım yapıldı.

Yatırım Finansman'dan Bloomberg'e yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şirketimiz sermaye piyasası kuralları çerçevesinde müşteri bilgileri ve işlemlerinin gizliliğine azami düzeyde hassasiyet göstermektedir.”

Açıklamada, “Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu gözetiminde ve ilgili sektör mevzuatı kapsamında yerli/yabancı, kurumsal ve bireysel yatırımcıların işlemlerine aracılık faaliyetini sürdürmektedir. Bu kapsamda yatırımcılarımızın alım-satım işlemlerinin karar aşamalarına hiçbir surette müdahil olmadığımız gibi bu işlemlere müdahale imkanımız da bulunmamaktadır.” denildi.

Borsa İstanbul ve SPK konuya ilişkin yorum yapmadı.

BORSA 7 ŞUBAT’TA YÜZDE 8,6 DÜŞMÜŞTÜ

Borsa İstanbul 100 endeksi geçen hafta salı günü 2 Ocak tarihindeki tepe seviyesinden yüzde 20 düşüş kaydederek dün itibarıyla ayı piyasasına girmişti. Depremin hemen ardından Sermaye Piyasası Kurulu borsada açığa satış işlemlerini yasaklamış, borsada yatırımcılara satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması kararı almıştı. Depo şartının yürürlükte olduğu pazartesi günü düşüşü yüzde 1,35 ile sınırlı kalan endeks, salı günü uygulamanın yürürlükten kalkmasıyla yüzde 8,6 kayıp yaşamıştı.

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