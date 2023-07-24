Borsada yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6 bin 803,37 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

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BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde 6 bin 803,37 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 112,61 puan ve yüzde 1,68 değer kazancıyla 6.800,40 puan oldu. Toplam işlem hacmi 62,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 1,08 değer kazandı. Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 6,75 ile elektrik, tek gerileyen ise yüzde 0,71 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

BU GELİŞMELER İZLENECEK

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 20 Eylül’deki toplantıda yüzde 83 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu’na çevrildiğini belirterek, Erkan’ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini vurguladı.

Öğleden sonra ABD’de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6 bin 900 seviyesinin direnç, 6 bin 600 ve 6 bin 500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)