Çin Merkez Bankası bankaların zorunlu karşılık oranlarını 25 baz puan indirecek
Çin Merkez Bankası (PBOC) ekonomiye destek vermek için bankaların rezerv olarak tutması gereken zorunlu karşılık oranlarını bu yıl ilk kez düşüreceğini açıkladı.
Çin Merkez Bankası (PBOC) ekonomiye destek vermek için bankaların rezerv olarak tutması gereken zorunlu karşılık oranlarını bu yıl ilk kez düşüreceğini açıkladı.
PBOC yaptığı açıklamada yüzde 5 zorunlu karşılık uygulayan bankalar hariç tüm bankaların zorunlu karşılık oranını 25 baz puan düşüreceğini ve uygulamanın 27 Mart’tan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.
PBOC Aralık’ta tüm bankaların zorunlu karşılık oranlarını 25 baz puan düşürmüştü. (REUTERS)