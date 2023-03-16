Credit Suisse hisselerinde sert dalgalanma

Dün sert düşen ve Avrupa borsalarında paniğe neden olan İsviçre Bankası Credit Suisse'in hisseleri, bugün Zürih Borsası'nda seans öncesi işlemlerde yüzde 21 değer kazandı.

Sozcu.com.tr

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Credit Suisse’in İsviçre Merkez Bankası’ndan 50 milyar İsviçre Frangı destek almasının ardından bankanın hisseleri güçlenmeye başladı. Hisse senetleri dün yüzde 30 düşen banka bugün Zürih Borsası’nde seans öncesinde yüzde 21 değer kazandı.

Batacağından endişe edilen 169 yıllık İsviçre Bankası Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankasından (SNB) 50 milyar İsviçre frangına (yaklaşık 54 milyar dolar) yakın borçlanacağını duyurdu. Haberin ardından dün borsada çakılan hisseler bugün primlendi.

BORÇLANMA KARARI

Bankadan yapılan açıklamada, Credit Suisse’in likiditesini güçlendirmek için kararlı adımlar attığı bildirildi. Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) 50 milyar İsviçre frangına (yaklaşık 54 milyar dolar) yakın borçlanacağını duyurdu.

Credit Suisse'in borçlanma kararı, İsviçre Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) ve SNB'nin bankayla ilgili endişeleri yatıştırmaya yönelik attığı likidite adımının ardından geldi.

DÜNKÜ SATIŞLAR PANİK YARATTI

ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı. Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankasının sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatındaki düşüş yüzde 30’u aşmış ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı.

KORKU YAYILDI

Banka uzun süredir boğuştuğu sorunlar nedeniyle ABD’de yaşanan bankacılık krizinden derinden etkilendi.

Merkezi Zürih'te bulunan dünyanın en büyük yedinci yatırım bankası Credit Suisse'in iflasa karşı sigortalama maliyeti (CDS) bankanın kuruluşundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Banka da kendisinin ‘maddi bir zayıflığı' olduğunu kabul etti.

Öte yandan dünyanın en büyük fonlarından olan Norveç Varlık Fonu, zor günler geçiren Credit Suisse’deki paylarını yüzde 1,49’dan yüzde 1 seviyesine düşürdüğünü açıkladı.