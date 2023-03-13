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Credit Suisse’in hisseleri tarihi dip seviyeye geriledi

İsviçre bankası Credit Suisse'in hisseleri, ABD'li Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) geçen hafta iflas etmesinin ardından İsviçre borsasında tarihi dip seviyesine geriledi.

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Credit Suisse’in hisseleri tarihi dip seviyeye geriledi

İsviçreli yatırım bankası Credit Suisse’in hisseleri, İsviçre borsasındaki ilk işlemlerde tarihi dip seviyeye düştü.

İsviçreli bankanın hisseleri yüzde 8’den fazla düşüşle hisse başına 2,29 İsviçre frangından (2,50 dolar) işlem görürken, cuma günü gerilediği 2,41 franklık dip seviyenin de altına inmiş oldu.

ŞİRKET KRİZLERLE BOĞUŞUYORDU

Uzun süredir çeşitli sorunlarla mücadele eden Credit Suisse, bilançosunu güçlendirmek için yeniden yapılandırma kapsamında, maliyetleri düşürmeye ve iş gücünü azaltmaya başlamıştı. Yeniden yapılandırma kapsamında bankanın yatırım bankacılığı kolu, CS First Boston olarak ayrılmıştı.

Banka geçen hafta Perşembe günü, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun çağrısı üzerine yıllık raporunun yayımını erteleyeceğini açıklamış ve bilançosuyla ilgili kuşkulara neden olmuştu.

Öte yandan ABD’li Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) geçen hafta iflas etmesinin ardından uygulamaya alınan düzenlemeler de bankacılık hisseleri üzerinde baskı oluşturdu. (REUTERS)

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