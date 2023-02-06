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Deprem bölgesindeki ortak ATM’lerde işlem ücreti alınmayacak

Deprem bölgesindeki 10 ilde ortak ATM'lerde işlem ücreti alınmayacak.

Sozcu.com.tr
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Deprem bölgesindeki ortak ATM’lerde işlem ücreti alınmayacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), iki büyük depremin vurduğu 10 ilde ortak ATM’lerde yapılacak işlemlerden ücret alınmayacağını açıkladı.

TBB açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde bulunan ortak ATM'lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsis edilmemesi yönünde prensip kararı alınmıştır.”

TBB, söz konusu 10 ilde banka borçlarının 6 ay süreyle ertelenmesi konusunda da tavsiye kararı almıştı.

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