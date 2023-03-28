Dolar 19,10 liraya ulaştı, gözler yabancıların seçim turunda

TL depremden bugüne dolar karşısında yüzde 1,4 değer kaybetti. Kur 19,10 TL'ye kadar yükseldi. Piyasaların gözü, yatırımcı toplantıları ve Merkez Bankası genel kurulunda olacak.

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Dolar/TL her gün sınırlı yükselişlerle 19,10 seviyesine neredeyse ulaşırken depremden bugüne TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 1,4 oldu.

Bugün iç gündemde Merkez Bankası’nın 2022 kâr dağıtımını içeren olağan genel kurulu yer alıyor. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun konuşması da piyasalar tarafından izlenecek.

TCMB 2022 yılı dönemi kârı 72 milyar TL olarak Resmi Gazete’de ilan edilmişti. TCMB’nin 30 milyar TL deprem bağışının ardından Hazine’ye yaklaşık 40 milyar TL daha aktarması bekleniyor.

Kâr aktarımları haricinde halihazırda ödenenler de dahil 2022’de TCMB yaklaşık 22 milyar TL kurumlar vergisi ödemiş olacak. Aktarım, 14.00’te başlayacak genel kurulun ardından birkaç gün içinde tamamlanacak.

Küresel piyasalarda bankacılık endişeleri, iç piyasada ise yatırımcı toplantıları ile seçim gündemi takip edilen diğer ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Hafta bitiminde ise S&P Global’in not değerlendirmesi takip edilecek.

YABANCILARDAN SEÇİM ZİYARETİ

Yabancı yatırımcılar, mayıs ayında yapılacak seçimlerin Türkiye ekonomisi ve finans piyasalarında köklü bir değişim yaratıp yaratmayacağına dair nabız yoklamak için yıllar sonra İstanbul ve Ankara’da görüşmeler yapacak.

Yatırımcılar son yıllarda oldukça azalttıkları, hatta TL cinsi tahvil piyasasında neredeyse sıfırladıkları Türkiye pozisyonlarını artırmak için seçim döneminin fırsat yaratıp yaratmayacağını anlamaya çalışacaklar.

BANKALARDAN STRES TESTİ

Bir diğer taraftan ise düşük faiz üzerine kurulu Türkiye Ekonomi Modeli’ni oturtmak amacıyla son bir buçuk yılda devreye alınan çok sayıda kısıtlamaya maruz kalan bankalar seçim sonrası olası bir kur ve faiz şokuna karşı stres testlerini yapmaya başladı.

Reuters’a bilgi veren üst düzey dört bankacı seçimi iktidar veya muhalefet hangi taraf kazanırsa kazansın ekonomideki mevcut uygulamaların “sürdürülemez” olduğunu vurguladılar. Bankacılar, ortodoks politikaların giderek bir zaruret haline geldiğini belirterek, bu politikalara geçişin ani değil kademeli olması gerektiğini ifade ettiler.

Dolar/TL, bu sabah saat 08.59’da 19.0975/19.0970 seviyesindeydi. TL, şubat başındaki depremden bugüne dolar karşısında yüzde 1,4 değer kaybı yaşadı.

Sanayi Bakanlığı’ndan haftasonu paylaşılan bilgilere göre depremin sanayi üzerindeki maliyeti yaklaşık 170 milyar TL oldu. Rapora göre ilgili maliyet altyapı, bina hasarı, makine hasarı ve stok hasarından oluşuyor. (REUTERS)

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