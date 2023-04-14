Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 14 Nisan 2023
Dolar 14 Nisan Cuma günü 19.37 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL’de dün işlemler 19,30–19,40 bant aralığında gerçekleşti. Küresel piyasalarda dolar endeksi (DXY) sert geri çekilirken, yurt içinde Dolar/TL’ye etkisi sınırlı kalıyor.
Dolar/TL paritesi dün 19.4065 yüksek seviyesini gördükten sonra 19.34 seviyesinde kapanış yaptı. Dışarıda Dolar Endeksi 101.0 seviyesi altına gerilemişken TL'nin ABD Doları karşısında değer kaybı sürüyor.
DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 19.37 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 1.937 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 14 NİSAN 2023
Ekonomi uzmanlarının 14 Nisan 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.35 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,50 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19.00 seviyesi destek olarak izlenebilir.