Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 19 Haziran 2023

Dolar, 19 Haziran 2023 Pazartesi günü 23.66 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru son bir haftadır 23,40-,23,65TL seviyeleri arasında hareket ediyor. Yükseliş rallisinde hız kesen kur haftaya 23,56TL seviyesinde başlangıç gerçekleştirdi.

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Önceki işlem gününde 23.6581 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.16 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 92.22 seviyesinde iken momentumu 113.68 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 23.66 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.366 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 19 HAZİRAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 19 Haziran 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 23.70 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 24,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 23,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.