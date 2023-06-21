Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 21 Haziran 2023

Dolar 21 Haziran 2023 Çarşamba günü 23.59 TL'den işlem görüyor. Önceki işlem gününde 23.5817 seviyesinden kapanan Dolar/TL’nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç yüzde 0.04 olarak gerçekleşti.

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Dolar/TL kuru dünkü işlemleri 0,17% oranında düşüş ile 23,57 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 23,48-23,66 arası hareket etti. Son 8 işlem günündeki dar bir bant aralığında yatay hareketler devam etti. Dün yurt içinde açıklanan yılın ikinci yarısı için asgari ücret %34 artışla 11402 TL'ye yükselirken, dolar bazında 485 dolar ile tarihi yüksek seviyeye yükseldi.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 23.59 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.359 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 21 HAZİRAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 21 Haziran 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 23.70 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 24,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 23,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.