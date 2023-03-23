Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 23 Mart 2023

Dolar 23 Mart Perşembe günü 19.04 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL, son günlerde görülen yükseliş trendine devam ediyor. Dünkü Fed kararı sonrası dolar kuru tarihin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

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Geçtiğimiz işlem gününü yatay pozitif bir seyir ile kapatan Dolar Kuru, 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde 19.0440 TL seviyesinde günlük kapanış gerçekleştirdi. Satıcılı bir seyrin oluşması durumunda takip edeceğimiz destek seviyeleri sırasıyla 5 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 19.0210 TL, 21 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 18.9416 TL ve 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 18.8700 TL seviyelerinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 19.04 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.904 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 23 MART

Ekonomi uzmanlarının 23 Mart 2023 dolar yorumları: Doların Euro karşısında güç kaybetmesi, Dolar/TL'yi aşağı yönde baskılıyor. Önceki işlem gününde 19.0525 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.04 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 85.96 seviyesinde iken momentumu 100.68 seviyesinde.

Gün içi aşağı yönlü hareketlerde 19.0483 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 19.0328, 19.0132 ve 18.9977 destekleri önemli hale gelebilir. Olası yükselişlerde ise 19.0679, 19.0834 ve 19.1030 direnç seviyeleri olarak izlenecektir.