Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 24 Şubat 2023
Dolar 24 Şubat Cuma günü 18.88 TL'den işlem görüyor. Dün yatay pozitif bir günü geride bırakan Dolar kuru, 18,8751 TL seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah volatil seyir izleyen kur, 21 günlük hareketli ortalaması olan 18,84 TL seviyesine kadar geri çekilse de bu seviyeyi destek olarak kullanıp kendini 5 günlük hareketli ortalaması olan 18,87 TL seviyesinin üzerine attı.
Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 104,6’da bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1,0590 seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerin küresel ölçekte dolar talebinin arttığını bildirdi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek ay 50 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler yüzde 28’e çıkarken, 25 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.
DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 18.88 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 1.888 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 24 ŞUBAT 2023
Ekonomi uzmanlarının 24 Şubat 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.