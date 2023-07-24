Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 24 Temmuz 2023

Dolar, 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü 26.94 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı %2,96 oranında yükseliş ile 26,95 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 26,03-27,25 arası hareket etti.

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Geçtiğimiz işlem gününü alıcılı seyir ile kapatan Dolar Kuru, 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde 26.9696 TL seviyesinde günlük kapanış gerçekleştirdi. Dolar Kuru üzerinde alıcılı seyrin devam etmesi halinde, direnç bölgesi olarak çalışabilecek seviyeler 28.0000 TL seviyeleridir.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 26.94 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.694 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 24 TEMMUZ 2023

Ekonomi uzmanlarının 24 Temmuz 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.