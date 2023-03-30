Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 30 Mart 2023

Dolar 30 Mart Perşembe günü 19.16 TL'den işlem görüyor. Geçtiğimiz işlem gününü yatay pozitif bir seyir ile kapatan dolar kuru, 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde 19.1386 TL seviyesinde günlük kapanış gerçekleştirdi.

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Önceki işlem gününde 19.1498 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.06 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 88.80 seviyesinde iken momentumu 100.91 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 19.16 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.916 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 30 MART

Ekonomi uzmanlarının 30 Mart 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.15 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,30 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 18.65 seviyesi destek olarak izlenebilir.