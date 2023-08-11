Dolar/TL’de yeni zirve

Dolar/TL 27,06 ile yeni zirve seviyeye yükseldi. Bugün yurt içi piyasalarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın finans dünyasının temsilcileriyle bir araya geleceği toplantı takip edilecek.

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Dolar/TL yeni 27,06 zirvesine yükselse de yatay bir seyir izlemeye devam ederken bugün piyasalarda iç veri gündemi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın finans dünyasının temsilcileriyle bir araya geleceği toplantı takip edilecek.

İç veri gündeminde bugün 10.00’da haziran ayı ödemeler dengesi verileri yer alıyor.

Reuters anketine göre cari işlemler dengesinin haziran ayında dış ticaret açığındaki daralma ve turizm etkisiyle sınırlı fazla vermesi beklenirken, 2023’ün tamamı için cari açık beklentisi 41 milyar dolar seviyesinde.

Cari işlemlerin hizarinda 426 milyon dolar fazla vermesi bekleniyor.

‘KUR FARKI ÖDEMELERİ ZİRVEDE OLACAK’

TCMB’nin dün açıkladığı verilere göre net uluslararası rezervleri 4 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 4,8 milyar dolar artışla 15.72 milyar dolara yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek net rezervlerde son iki ayda 20.1 milyar dolar yükseliş yaşandığına dikkat çekerek “Rezerv artışlarının, kur korumalı mevduat dönüşlerinin rekor seviyede olduğu Ağustos ayında devam etmesi oldukça anlamlı. Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz” dedi.

Ağustos ayı için 45-50 milyar dolarlık KKM dönüşü olduğunu tahmin eden bankacılar kur farkı ödemelerinin de bu ay zirvede olacağını hesaplıyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’de para ve maliye politikanda kademeli düzetlmenin başladığını belirtirken Şimşek “Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz dedi.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları haftayı ekside kapamaya hazırlanırken, beklentilerin hafif altında yükselen ABD enflasyon verisi sonrası yatay hareket eden doların aylık bazda değer kazanması bekleniyor.

Dolar yatay seyrederken işlemciler ABD’de tüketici fiyatlarında Temmuz’da ılımlı artış gösteren verilerin ardından Fed’in faiz artırımı döngüsünün bitebileceğini düşünse de bir üst düzey Fed yetkilisi bu kadar erken beklentiye girmeme uyarısında bulundu. (REUTERS)

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