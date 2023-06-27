Dolar ve Euro’da yeni zirve

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımların ardından Dolar/TL yeni tarihi zirve olan 26,15 seviyesini gördü.

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TCMB’nin rezerv yakmayı bırakmasıyla kurda yeni zirve 26 seviyesinin üzerinde oldu.

Faiz kararının damga vurduğu geçen haftanın ardından yeni haftanın son gününde dolar/TL ve Euro/TL kurlarında rekor görüldü. Dolar/TL 26,15 seviyesinde, Euro/TL ise 28,60 seviyesinde tarihi zirvelerini yeniledi.

Sonrasında kur saat 10.00 itibariyle geri çekildi. Dolar/TL kuru 25,50, Euro/TL kuru 28 seviyesinde işlem gördü.

YILBAŞINDAN BU YANA DEĞER KAYBI YÜZDE 28

Merkez Bankası’nın (TCMB) kamu kontrollü politikalardan daha serbest politikalara geçiş için rezervler satışını bırakmasıyla birlikte TL dolar karşısında büyük bölümü seçim sonrasında olmak üzere yılbaşından beri yüzde 28’i aşan değer kaybı yaşıyor.

Bankacılar süreci “rasyonel politikalara dönüş” ve “normalleşme” olarak görürken ekonomi yönetimi geçişin kademeli olacağına dikkat çekiyor.

TCMB piyasa beklentilerini karşılamadığı için eleştirilen geçen haftaki faiz artırımı sonrası ilk sadeleştirme adımını menkul kıymet tesisi uygulamasında yaptı ve bankaların tahvil tutma yükümlülükleri düşürüldü. Liralaşmaya yönlendiren uygulamaların gevşetilmesi sonrası mevduat faizlerinde de sınırlı bir düşüş başladı.

YENİ ZİRVE GELDİ

Kamu kontrollü piyasa düzenine ilişkin regülasyonların hala devrede olmasına karşın bankacılar ve yetkililer TCMB’nin geçen hafta itibarıyla rezervlerini döviz politikasında kullanmayı “tamamen bıraktığına” dikkat çekiyorlar.

Dolar/TL bu adımların ardından yeni tarihi zirve olan 26,15 seviyesine kadar yükseldi. Faiz kararından bugün görülen rekor seviyeye kadar değer kaybı ise yüzde 9,6’a ulaştı. Bu değer kaybı ile birlikte zirve seviyelerine göre yılbaşından bugüne yaşanan toplam kayıp ise Yyüzde 28’i aştı. Kur saat 9.50 itibariyle 25,50 seviyesinde seyretti

Piyasalarda yatırımcılar kamu kontrollü yapıdan tamamen uzaklaşmanın zaman alacağını gördükleri için süreci ve faiz artırım miktarlarını eleştiriyorlar ve daha hızlı adımlar bekliyorlar. Ekonomi yönetimi ise mevcut kamu kontrollü yapıdan uzaklaşılmasının zamana yayılarak gerçekleştirileceğine yönelik açıklamalarını sürdürüyor.

TCMB REZERV KULLANMAYI BIRAKTI

Seçim öncesi TCMB rezervlerinin TL’nin olması gerekenden daha değerli tutulması için kullanılmasıyla ay başında rezervler tarihi dip seviyeye gerilemiş net rezervler -5.7 milyar dolara düşmüştü. TCMB net uluslararası rezervleri son iki haftada toparlanarak 16 Haziran itibarıyla tekrar artıya geçti.

Artışlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dost körfez ülkeleri olarak tanımladığı ülkelerden TCMB’ye gelen depo/mevduat hesapları da rol oynuyor. Bankacılar 23 Haziran haftasında da rezervlerde belirgin artış hesaplıyorlar.

Bugün yarım gün açık kalacak işlemlerin ardından haftanın kalanı resmi tatil olacak. Veri gündeminde ise Hazine’nin önümüzdeki üç aya ilişkin borçlanma programı yer alıyor. (REUTERS)

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