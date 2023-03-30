Döviz borcu olan şirketlere KKM düzenlemesi

Mevduat veya katılma hesabı açan yurt içi yerleşik tüzel kişilerden hesabın vadesi boyunca döviz alımı yapmama taahhüdü alınacak. Taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde bu tüzel kişilerin Merkez Bankası kaynaklı kredi kullanım talepleri, bir yıl süreyle kabul edilmeyecek.

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Döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik şirketlerin bankalardaki kur korumalı mevduat hesapları artık üç aydan kısa vadeli olabilecek.

TCMB tarafından bugün resmi gazetede yayımlanan döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya TL cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destek hakkında tebliğe göre, söz konusu şirketlerin KKM hesaplarının vadesi 1 aya kadar inebilecek.

Daha önce tüzel kişilerin üç aydan kısa vadeli KKM yapmasına izin verilmiyordu.

BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI

Resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik şirketlerin bankalardaki dolar, Euro ve sterlin cinsinden döviz hesabı ve katılım fonu hesapları, talep edilmesi halinde TL’ye dönüştürülecek.

En az 1 ay vadeli olarak TL’ye dönüştürülecek bu hesaplara bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı nispetinde faiz uygulanacak. Merkez Bankası, uygulayacak azami faiz oranını belirlemeye yetkili olacak.

Merkez Bankası’nın döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya TL cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destek hakkında tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bu kapsamda mevduat veya katılma hesabı açan yurt içi yerleşik tüzel kişilerden hesabın vadesi boyunca döviz alımı yapmama taahhüdü alınacak.

TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRMEYENİN KREDİ TALEBİ KABUL EDİLMEYECEK

Taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde bu tüzel kişilerin Merkez Bankası kaynaklı kredi kullanım talepleri, bir yıl süreyle kabul edilmeyecek.

Bankanın işlem sonucunda elde ettiği döviz, vade başı kuru üzerinden Merkez Bankası tarafından satın alınacak ve karşılığı TL ilgili bankaya aktarılacak.

Tebliğe göre, döviz yükümlülüğü olan şirketlerin bankalarda mevcut olan TL cinsinden mevduat veya katılım fonu hesabı bakiyeleri için de vade başı kuru üzerinden hesap sahibinin talebine dayanılarak 1 aydan az olmamak üzere Merkez Bankasınca belirlenecek vadelerde hesap açılabilecek.

Vade sonunda TL mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi ödenecek.

Vade sonu kurunun vade başı kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak.

TL mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak. Uygulama kapsamında TL mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilecek. (REUTERS)

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