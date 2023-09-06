ECB yetkilisinden faiz mesajı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Slovak yetkilisi Peter Kazimir ECB'nin haftaya faizi artırması ve ardından artırımlara ara vermesi gerektiğini ifade etti.

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Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Slovak yetkilisi Peter Kazimir, 14 Eylül’deki para politikası toplantısında bankanın faiz oranlarını son kez artırmasının gerektiğini belirtti.

ECB, son dokuz para politikası toplantısının hepsinde faizleri artırdı. Yetkililer, kötüleşen büyümenin resesyon endişelerini kuvvetlendirmesi nedeniyle mevduat faizini artırıp artırmamayı değerlendiriyorlar.

Kazimir, enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi ve enflasyon beklentilerinin ECB’nin yüzde 2 hedefinin çok üzerinde olması nedeniyle bir faiz artırımının daha gerekli olduğunu ifade etti.

Slovak yetkili, yazdığı makalede “Eylülde ara vermek ve gerekirse (umarım son kez) ekimde ya da aralıkta 25 baz puanlık bir tane daha artırıma gitmek bir seçenek” dedi.

“Bana daha uygun ve akıllıca gelen ikinci seçenek ise gelecek hafta 25 baz puan artırılması ve ardından faiz artırımlarının durdurulması” diye ekledi.

Gelecek hafta yapılacak para politikası toplantısı öncesinde terchini bu kadar açık belli eden çok az yetkili bulunurken çoğu görüşmeye açık olduğunu belirtti. (REUTERS)