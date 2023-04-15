Altın fiyatlarında yükseliş trendi sürecek mi?

ABD bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha güvercin faiz politikası izleyeceğine yönündeki beklentiler altın fiyatlarındaki risk iştihanı artırdı. Peki altında yükseliş sürecek mi? İşte tahminlerini güncelleyen dünyaca ünlü finans kuruluşlarının görüşleri:

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Altın fiyatları, son bir yılın zirvesini gördükten sonra, doların değer kazanması ve bir FED yetkilisinin faiz artırımına ihtiyaç olduğunu söylemesinin ardından haftanın son işlem gününü sert düşüşle kapattı. Ons altın dün yüzde 1,8 düşüşle 2 bin dolar sınırına geriledi.

Ekonomik-finansal belirsizlik zamanlarında yatırımcıların tercihi haline gelen altın, son dönemde FED’in faiz artırımlarına ara vereceğine yönelik beklenti ve dolardaki zayıflamadan güç alıyordu.

Ocak-mart döneminde yüzde 8 değer kazanarak son 6 yılın en iyi ilk çeyrek performansını sergileyen ons altın, nisan ayına da iyi başladı.

Güvenli limana olan ilginin artmasıyla, dev finansal kuruluşlar altın fiyatlarına yönelik beklentilerini güncelledi. Yatırımcılara yön gösteren raporlar paylaşan banka, aracı kurumlar ve analistlerin altınla ilgili tahminleri şöyle:

KAYGILAR GÜÇLENDİRİYOR

BANK OF AMERICA: Enflasyonun yüksek kalması, işgücü piyasasındaki zayıflık, sıkılaşan likidite ve kırılgan kredi piyasaları ekonomik kaygıları besliyor. Güçlenen bu kaygılar altına yönelik beklentileri güçlendiriyor. Ons altının bu yılın dördüncü çeyreğinde 2 bin 200 dolara yükselmesini bekliyoruz.

SAĞLAM ZEMİNDE İLERLEDİ

CITIGROUP: ABD dolarının gücü azalıyor, petrol zirvelerden çekiliyor ve enflasyon hafifçe düşüyor. Altın, 2023'te şimdiye kadar sağlam bir zeminde ilerledi. Ekonomideki baskılar ve durgunluk olasılığı gibi etkenlerin desteğiyle altın fiyatları kısa vadede ons başına 2 bin 300 doları görebilir.

RALLİ İÇİN KOŞULLAR OLUŞTU

GOLDMAN SACHS: “2022’de enflasyon karşısında atılan sert para politikası adımları ve Ukrayna kaynaklı jeopolitik gerilim nedeniyle dalgalı bir yıl geçirdi. Ancak artık daha uzun süreli bir ralli için koşullar oluştu. Finansal riskler için en iyi güvenli limanın altın olmaya devam edecek, 12 aylık ons altın hedefini 2050 dolara çıkarıyoruz.

ZİRVE YENİDEN GÖRÜLEBİLİR

IG BANK: Silikon Vadisi Bankası çöküşünden bu yana altın yükseldi, ABD doları ve reel getiriler düştü. Mevcut koşulların öngörülemezliği nedeniyle hisse senetlerinde ve altında dalgalanmalar meydana geldi. Bu koşulların devam etmesi sarı metali destekleyebilir ve ons başına tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2075 dolar tekrar görülebilir.

KAHİN DE ÖNERDİ

NOURİEL ROUBİNİ: 2008'deki mali krizi tahmin eden ‘Dr. Kıyamet (Doom)' lakaplı ünlü ekonomist Nouriel Roubini de altın tavsiye edenlerden. Bloomberg'e konuşan Roubini “Geçen yıl güvenli bonolarınızda yüzde 20 kaybettiniz. Çözüm kısa vadeli hazine tahvilleri, altın ve diğer değerli metaller olacak” dedi.

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