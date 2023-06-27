Gram altın da rekor tazeledi

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından yeni tarihi zirvesine ulaştı.

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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1609 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,1 artışla 1609 liradan tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlamasının ardından gün içinde 1623 liraya ulaşarak yeni rekorunu kaydeden gram altın saat 11.00 itibarıyla önceki 1609 liradan işlem gördü.

Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1928 dolardan işlem gördü.

BELİRSİZLİK FİYATLAMAYI ZORLAŞTIRIYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini ifade etti.

Dünya genelinde makroekonomik verilerden de alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, bugünden itibaren yoğunlaşacak veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ve yatırımcıların aynı zamanda merkez bankası yetkililerinin açıklamalarını da yakından takip ettiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD’de inşaat izinleri, yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1920 ve 1900 doların destek, 1950 ve 1970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan, bugün arife günü olması dolayısıyla yurt içinde piyasalar yarım gün işleme açık olacak. (SÖZCÜ-AA)

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