FED faiz kararı ne zaman? Ocak ayı faiz beklentisi ne?

Geçen hafta açıklanan veriler ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini güçlendirirken, bu hafta merkez bankalarının para politikası kararları ile birlikte yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında olacak. Ocak ayı FED toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı 1 Şubat'ta açıklanacak.

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Analistler, bu hafta ABD, İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının para politikası kararları ile birlikte yoğun makroekonomik veri takviminin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu. Ocak ayı FED toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı 1 Şubat’ta açıklanacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE KADAR?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metnindeki yönlendirmeler ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları varlık fiyatları için önem arz ediyor.

Analistler, hem ABD’de hem de Avrupa’da enflasyonda önemli gerilemenin yaşandığına dikkati çekerek, piyasalarda yatırımcıların merkez bankalarının şahin adımlarına ara verebileceği yönündeki beklentilerin daha güçlü şekilde tartışıldığını bildirdi.

Bu kapsamda özellikle Fed’in politika alanının diğer bankalara göre daha geniş olduğunu vurgulayan analistler, Powell’ın açıklamalarında bu yönde ipuçlarının aranacağını belirtti.

Analistler, hafta boyunca yoğun veri takviminin de yakından takip edileceğini kaydederek, özellikle ABD’de cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.