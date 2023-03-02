Fed yetkilileri enflasyon için daha yüksek faizi tartışıyor

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, enflasyona karşı para politikasının daha da kısıtlayıcı olması gerektiği, ya da sadece sıkı politikayı daha uzun süre uygulamanın yeterli olacağı seçenekleri arasında bölünmüş durumdalar.

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ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, enflasyona karşı para politikasının daha da kısıtlayıcı olması gerektiği, ya da sadece sıkı politikayı daha uzun süre uygulamanın yeterli olacağı seçenekleri arasında bölünmüş durumdalar.

Fed yetkililerinin görüşleri açıklanan son enflasyon verisi ve beklentilerden güçlü seyrini sürdüren istihdam piyasası nedeniyle değişiyor.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari Fed’in izlediği enflasyon endeksinin ocakta yıllık yüzde 5.4 ile yüzde 2 hedef seviyesinin iki katından fazla olduğunu gösteren bir raporun ardından uygulanması gereken politikaya ilişkin beklediği patikayı “yukarı çekme” eğiliminde olduğunu söyledi.

Fed’in bu yıl izleyeceği politika için oy kullanan isimlerden olan ve son kararını henüz vermediğini söyleyen Kashkari, “(Ancak) bu noktada… Faizleri daha fazla artırmaya yöneliyorum” dedi.

İŞTE FAİZ ORANLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Bu durumda faizler, Kashkari’nin daha önce enflasyonu düşürmek için yeterli olacağını düşündüğü yüzde 5.4 seviyesinin üzerine yükselecek.

Fed yetkililerinin üç hafta sonra gerçekleşecek politika toplantısında yeni tahminleri sunması beklenirken, analistler ve yatırımcılar da yetkililerin 2023 için öngördüğü ortalama oranın aralıktan bu yana ifade edilen yüzde 5.1 seviyesinin hafif üzerine çıkacağını bekliyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de dün yayınladığı makalede hala yüzde 5 ila yüzde 5.25 arası bir faiz oranının uygun olacağını düşündüğünü ifade etti.

Bostic, geçen hafta açıklanan ve enflasyonun yüksek seyrini sürdürdüğünü gösteren veri ile beklenilenden güçlü gelen ocak istihdam verisine rağmen faiz oranlarına dair görüşünü koruyor.

BU AY 25 BAZ PUANLIK ARTIRIM BEKLENİYOR

Vadeli işlemler piyasası Fed’in faiz oranının eylüle kadar yüzde 5.5 – yüzde 5.75 aralığına yükseleceğine artık yarı yarıya şans veriyor.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın Şubat’ın başında açıkladığı verilerin tarım dışı istihdamın ocakta beklentilerin çok üstünde arttığını göstermesinden bu yana ise yüzde 5.25 ila yüzde 5.5 aralığı fiyatlanıyordu.

Geçen yıl kısa süre içinde gerçekleştirilen faiz artırımlarının ardından sıfıra yakın seviyelerden yükselmiş olan federal fon faiz oranı, şu anda yüzde 4.5 ila yüzde 4.75 aralığında bulunuyor.

Yetkililerin bu ay gerçekleşecek politika toplantısında 25 baz puan büyüklüğünde bir faiz artırımı daha gerçekleştirmesi bekleniyor. (REUTERS)

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