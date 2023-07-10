Fed yetkilisinden büyük ABD bankaları için uyarı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Michael Barr, bankaları risklere karşı koruyacak bir tampon olması amacıyla sermaye gerekliliklerini artıracak önerilerini açıkladı.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Michael Barr, Washington DC’deki Bipartisan Policy Center’da, büyük bankaların sermayelerine ilişkin incelemesinin detayları ile sermaye standartlarını güncellemek için uygun olacağını düşündüğü adımları anlattı.

Sermayenin güvenlik ve sağlamlık için önemine dikkati çeken Barr, “Sektördeki son birkaç ayda yaşanan gelişmeler, bankaları bilinen ve beklenmedik risklere karşı dayanıklı hale getirecek bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı güçlendirdi.” değerlendirmesinde bulundu.

Barr, düzenleyicilerin her riski ele alacak kurallar tasarlamaya çalışmak yerine, geniş ölçüde esnekliğe odaklanması gerektiğine işaret ederek, daha yüksek sermaye seviyelerinin bankanın yöneticilerini ve hissedarlarını, bankanın riskini ihtiyatlı bir şekilde yönetmeye teşvik ettiğini savundu.

Sermaye gerekliliklerine yönelik mevcut yaklaşımın sağlam olduğuna inandığını dile getiren Barr, risk bazlı gerekliliklerle ilgili olarak, standartların kredi, ticari ve operasyonel riski daha iyi yansıtacak şekilde güncellenmesi ile stres testinin gelişmeye devam etmesi gerektiğini ifade etti.

“BANKALARA TAVSİYE EDECEĞİM”

Michael Barr, gelişmiş sermaye kurallarının, 100 milyar dolar veya daha fazla varlığa sahip bankalara uygulanmasını tavsiye edeceğini belirterek, plan kapsamında, en büyük bankaların ek yüzde 2 puan veya her 100 dolarlık risk ağırlıklı varlık için ek 2 dolar sermaye tutmaları gerekebileceğini söyledi.

“Bu artış, banka faaliyetlerinde bazı değişikliklere yol açabilecek olsa da finansal sistemi büyümeyi olumsuz etkileyebilecek streslere karşı daha dayanıklı hale getirmenin faydaları daha fazladır.” diye konuşan Barr, önerilerinin, finansal sistemi güçlendireceğini ve öngörülemeyen risklere hazırlayacağını anlattı.

Barr, büyük bankalar için sermaye standartlarının güçlendirilmesi sürecinin müzakereci olacağına işaret ederek, değişikliklerin uygulanmasının en az birkaç yıl alacağını kaydetti. (AA)

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