FTX, eski CEO’su Bankman-Fried’e 2,2 milyar dolar transfer etmiş

Kripto borsası FTX'in yeni yönetimi, dolandırıcılıkla suçlanan eski CEO Sam Bankman-Fried’e, borsaya bağlı şirketler vasıtasıyla 2,2 milyar ödendiğini açıkladı. Yöneticilere ödenen toplam rakamın da 3,2 milyar dolar olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Çöken kripto para borsası FTX’in yeni yönetiminin iflas başvurusunda yer alan bilgilere göre, dolandırıcılıkla suçlanan eski CEO Sam Bankman-Fried’e şirket 2 milyar dolardan fazla transfer yaptı.

Delaware’de iflas mahkemesine sunulan mali tabloları aktaran bir basın açıklamasına göre, Bankman-Fried ve yakın çevresinden beş üye, “ödemeler ve krediler” adı altında kişisel hesaplarına toplam 3,2 milyar dolar aktardı. Bankman-Fried tarafından çekilen 2,2 milyar doları içeren bu miktar esas olarak FTX’e bağlı risk fonu Alameda Research’ten geldi.

YÖNETİCİLERE TOPLAM 3,2 MİLYAR DOLAR ÖDENMİŞ

Açıklamaya göre, 3 FTX yöneticisi Gary Wang, Nishad Singh ve Caroline Ellison’a da para transfer edildi. Üçlü suçlarını kabul etti ve savcılarla işbirliği yapmaya başladı. Böylece FTX’in şirketin anahtar konumdaki çalışanlarına ödeme ve kredi yoluyla toplamda 3,2 milyar dolardan fazla para gönderdiği ortaya çıktı.

Ödemeler büyük oranda kredi adı altında yapıldı. Alameda’nın eski başkanı Ellison, 2019’dan 2022’ye kadar FTX.com’da sınırsız bir kredi limitler olduğunu söyledi.

Ayrıca toplamda 240 milyon doları bulan SBF'nin siyasi bağışları ve lüks emlak harcamalarının bu ödemelere dahil olmadığı bilgisi verildi. Şirket ünlülere, hayır kurumlarına ve politikacılara yapılan yüz milyonlarca dolarlık siyasi bağışların iade edilmesini istedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz kasım ayında FTX’in yan kuruluşu Alameda Research'ün bilançosunu kendi yerel tokenları olan FTT'yle desteklendiği ortaya çıkmış sonrasında müşterilerden para çekmek için borsaya hücum etmişti.

Rakibi Binance, FTX’i önce kurtarmak istemiş sonrasında bu planından vazgeçmişti. Dev şirketin kurtarma planını tersine çevirmesiyle birlikte FTX hızla çöktü. Şirket, müşteri talebindeki ani artışı karşılamak için yeterli rezerv varlığına sahip olmadığını itiraf etti.

Çöküş, sektör için ‘kripto kışı’ ve ‘Lehman Brothers anı’ olarak adlandırılırken dijital varlık endüstrisinde şok dalgaları yarattı. Kripto endüstrisinin dahi çocuğu olarak bilinen Bankman-Fried, şimdi 12 federal suçlamayla karşı karşıya ve yargılanmayı bekliyor.

Bankman-Fried, ekim ayında olması beklenen duruşma başlayana kadar Kaliforniya’daki ailesinin evinde ev hapsinde tutuluyor. Ünlü kriptocu, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kişisel kazanç için platformdan para çekmekle suçlanıyor.